Atienden inundación y alud en Jutiapa por recientes lluvias

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que, entre los incidentes más recientes generados por las lluvias, este sábado, 13 de junio de 2026, se generó una inundación y un deslizamiento en el departamento de Jutiapa.
En ese lugar, una inundación afectó al menos una vivienda del sector, por lo que fue necesario que el personal de la Coordinadora Local para la Reducción de Desastres (COLRED) activara los protocolos de atención necesarios. Entre las medidas se realizó una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
Mientras tanto, las lluvias recientes también generaron un deslizamiento de tierra que afectó viviendas ubicadas en aldea Sansuque, del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa. Conred reportó que en este lugar se generó una saturación del suelo, lo que generó la emergencia.
Personal de la localidad también realizó un procedimiento en este lugar para evaluar los daños y hacer un análisis de las necesidades de las personas afectadas. En uno de los escenarios, el agua socavó el suelo de una de las viviendas, mientras que en otro lugar un árbol cayó sobre un techo de lámina.
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Conred atiende 415 emergencias en la temporada de lluvias
La entidad de prevención añadió que en la temporada de lluvias 2026 han atendido un total de 415 emergencias en todo el territorio nacional. En cifras actualizadas hasta este sábado, 13 de junio de 2026, Conred contabilizó un total de 1 mil 533 familias afectadas por las precipitaciones actuales.
Asimismo, señalaron que 1 mil 371 familias han resultado damnificadas, dando como total 6 mil 361 personas afectadas. Dentro de los distintos servicios, la entidad también dio apoyo a 101 personas que tuvieron que ser albergadas.
Conred lamentó que en esta temporada de lluvias se contabilicen siete personas fallecidas, dos heridas, cinco hospitalizadas. Sin embargo, reportó que hasta el momento no hay guatemaltecos desaparecidos o evacuados a causa del invierno.