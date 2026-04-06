Ministra de Cultura, Liwy Grazioso, presenta su renuncia

El Gobierno de Guatemala confirmó este lunes, 6 de abril, que la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, presentó su renuncia al cargo y la misma ya fue aceptada. En ese contexto, se está a la espera de que se anuncie en los próximos días quién sería nombrado como titular de esa entidad.
Fue el presidente de la república, Bernardo Arévalo, quien hizo el anuncio durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura. Explicó que en horas de la mañana, en el marco de la reunión del Consejo de Ministros, fue abordado el tema.
"La ministra Liwy Grazioso presentó su renuncia por razones personales y, ya lo habíamos hablado, fue aceptada. En Consejo de Ministros, hizo una presentación y se despidió de sus colegas, quienes tuvimos la oportunidad de agradecer sus servicios durante este tiempo", agregó el mandatario.
Arévalo no profundizó en las razones que estarían detrás de la salida de la funcionaria del puesto que ocupaba desde enero de 2024. Solamente compartió que ella tomó la decisión desde antes de Semana Santa. "Lo hablamos y planteó que hoy quería anunciarlo. Eso acordamos y eso ha sucedido", mencionó.
Asimismo, expuso que Grazioso se encuentra cumpliendo con todos los trámites legales que representa este tipo de relevos y se espera que estos se finalicen en los próximos días. Según sus palabras, "al estar todo en orden" será comunicado y confirmado el nombre de quién ocupará la cartera en su lugar.