Echan al streamer Speed del set tras defender a CR7

El streamer fue expulsado del set tras asegurar que Cristiano Ronaldo ganará el Mundial. La predicción provocó las risas y burlas de Zlatan Ibrahimovic y Thierry Henry.

El popular creador de contenido estadounidense IShowSpeed protagonizó uno de los momentos más comentados de la cobertura del Mundial 2026 luego de ser apartado de una transmisión en vivo de Fox Sports por insistir en que Cristiano Ronaldo conquistará el título con Portugal. El incidente ocurrió durante la previa del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, donde compartía espacio con las leyendas del fútbol Zlatan Ibrahimovic y Thierry Henry.

Fiel a la admiración que ha manifestado durante años por el astro portugués, Speed aprovechó su intervención para lanzar una contundente predicción. Frente a las cámaras, aseguró que Ronaldo será campeón del mundo y pidió a los aficionados que observaran cómo el delantero portugués levantaría el trofeo. Sus declaraciones estuvieron acompañadas de un tono entusiasta que rápidamente llamó la atención de quienes se encontraban en el set.

?| BREAKING: Zlatan Ibrahimović just KICKED Speed off FOX Sports after he said Portugal will win the World Cup ?? pic.twitter.com/3lFcg7LB5g — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 13, 2026

Ibrahimovic echó a Speed del set de transmisión

La reacción de Ibrahimovic no tardó en llegar. Tras escuchar el discurso del streamer, el exfutbolista sueco respondió con humor y teatralidad al extender un brazo y señalarle la salida del espacio de análisis. Aunque Speed aceptó marcharse entre risas y protestas, continuó repitiendo su confianza en que Cristiano Ronaldo terminará coronándose en la Copa del Mundo. Mientras tanto, Thierry Henry observaba la escena con evidente sorpresa.

El curioso intercambio se viralizó rápidamente en redes sociales, especialmente porque el propio influencer estaba transmitiendo la experiencia a través de sus plataformas oficiales. La situación dejó una de las imágenes más divertidas de la jornada mundialista y volvió a demostrar la capacidad de Speed para generar conversación allá donde aparece.

Incluso antes del incidente, Ibrahimovic ya había bromeado con él por vestir una camiseta de Estados Unidos combinada con pantalones de Nigeria durante la cobertura del partido inaugural de la selección estadounidense.

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