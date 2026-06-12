Neymar se pierde el debut de Brasil en el Mundial 2026

A menos de 24 horas del debut de Brasil en la Copa del Mundo 2026, así está la situación de Neymar.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, aplazó este viernes la reincorporación de Neymar a los entrenamientos y dijo ahora que espera que vuelva a ejercitarse con el grupo "la próxima semana" una vez superada su lesión en el gemelo.

"Neymar está trabajando muy fuerte para recuperarse lo más rápido posible", aseguró el técnico italiano en la rueda de prensa previa al estreno de Brasil en el Mundial 2026 ante Marruecos, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El pasado 5 de junio, antes del último amistoso preparatorio contra Egipto, 'Carletto' dijo que confiaba en ver al atacante del Santos sobre el césped esta misma semana, previsión que no parece que vaya a cumplirse.

El exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) no ha aparecido en ninguna de las sesiones de esta semana y ha seguido ejercitándose en el gimnasio con vistas a superar una lesión de grado II en el gemelo derecho, que sufrió el pasado 17 de mayo.

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Sorpresa en la lista de convocados

Neymar, cerca de disputar su cuarta Copa del Mundo a sus 34 años, fue la gran sorpresa de la lista de Ancelotti, quien hoy volvió a defender su decisión de meterle a la convocatoria, pese a su cuestionado estado de forma.

"Cuando convocamos a Neymar, lo convocamos no solo por su calidad técnica, que es indiscutible; sino también por su experiencia y por el ejemplo que él puede representar para los jóvenes que tenemos en este grupo", manifestó el exentrenador del Real Madrid.

Descartado entonces para el encuentro contra Marruecos, ahora se espera que 'Ney' esté disponible para el segundo partido de Brasil en el Grupo C contra Haití, en Filadelfia, el próximo 19 de junio.

Brasil se ejercita entre bromas y juegos; Neymar continúa en el gimnasio La Canarinha afina detalles para su debut mundialista ante Marruecos en una sesión marcada por las altas temperaturas y el buen ambiente.

Por su parte, el lateral marroquí Achraf Hakimi dijo en rueda de prensa este viernes que le gustaría jugar contra su antiguo compañero en el PSG en el MetLife Stadium porque siempre quiere jugar con los mejores "y Neymar es uno de los mejores", resaltó.

"Esta es quizá su última Copa del Mundo y quiero jugar contra él", añadió.

Vinícius Júnior también fue preguntado por el máximo goleador histórico de Brasil y dijo que confía en que se recupere "rápido".

"Es mi ídolo" y "tenerlo de vuelta a la selección es importante. Siempre me dio consejos", declaró el extremo del Real Madrid.

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*Información EFE.

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