 Neymar se pierde el debut de Brasil en el Mundial 2026
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Bosnia & Herzegovina Switzerland Qatar
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Turkey Paraguay USA Australia
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Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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France Norway Senegal Iraq
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Switzerland USA Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
37
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Carlo Ancelotti da terrible noticia alrededor de Neymar

por Oscar Coronado
Neymar no debutará con Brasil este sábado ante Marruecos
Neymar no debutará con Brasil este sábado ante Marruecos / FOTO: EFE

A menos de 24 horas del debut de Brasil en la Copa del Mundo 2026, así está la situación de Neymar.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, aplazó este viernes la reincorporación de Neymar a los entrenamientos y dijo ahora que espera que vuelva a ejercitarse con el grupo "la próxima semana" una vez superada su lesión en el gemelo.

"Neymar está trabajando muy fuerte para recuperarse lo más rápido posible", aseguró el técnico italiano en la rueda de prensa previa al estreno de Brasil en el Mundial 2026 ante Marruecos, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El pasado 5 de junio, antes del último amistoso preparatorio contra Egipto, 'Carletto' dijo que confiaba en ver al atacante del Santos sobre el césped esta misma semana, previsión que no parece que vaya a cumplirse.

El exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) no ha aparecido en ninguna de las sesiones de esta semana y ha seguido ejercitándose en el gimnasio con vistas a superar una lesión de grado II en el gemelo derecho, que sufrió el pasado 17 de mayo.

Neymar recibe noticias alentadoras en la selección de Brasil

La Confederación Brasileña de Fútbol actualizó el estado físico de Neymar a pocos días del Mundial y el informe genera expectativa en torno al astro brasileño.

Sorpresa en la lista de convocados

Neymar, cerca de disputar su cuarta Copa del Mundo a sus 34 años, fue la gran sorpresa de la lista de Ancelotti, quien hoy volvió a defender su decisión de meterle a la convocatoria, pese a su cuestionado estado de forma.

"Cuando convocamos a Neymar, lo convocamos no solo por su calidad técnica, que es indiscutible; sino también por su experiencia y por el ejemplo que él puede representar para los jóvenes que tenemos en este grupo", manifestó el exentrenador del Real Madrid.

Descartado entonces para el encuentro contra Marruecos, ahora se espera que 'Ney' esté disponible para el segundo partido de Brasil en el Grupo C contra Haití, en Filadelfia, el próximo 19 de junio.

Brasil se ejercita entre bromas y juegos; Neymar continúa en el gimnasio

La Canarinha afina detalles para su debut mundialista ante Marruecos en una sesión marcada por las altas temperaturas y el buen ambiente.

Por su parte, el lateral marroquí Achraf Hakimi dijo en rueda de prensa este viernes que le gustaría jugar contra su antiguo compañero en el PSG en el MetLife Stadium porque siempre quiere jugar con los mejores "y Neymar es uno de los mejores", resaltó.

"Esta es quizá su última Copa del Mundo y quiero jugar contra él", añadió.

Vinícius Júnior también fue preguntado por el máximo goleador histórico de Brasil y dijo que confía en que se recupere "rápido".

"Es mi ídolo" y "tenerlo de vuelta a la selección es importante. Siempre me dio consejos", declaró el extremo del Real Madrid.

Neymar y una respuesta que cambiará su vida en Mundial 2026

Neymar interactuó con la FIFA y su respuesta pone triste al futbol universal.

*Información EFE.

Etiquetas
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