 Brasil Entrena Con Humor: Neymar Sigue en el Gimnasio
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
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18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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South Korea SKO
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South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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18/06 13:00 HS
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Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Brasil se ejercita entre bromas y juegos; Neymar continúa en el gimnasio

por Amilcar Avila
Selección de Brasil en entrenamiento , EFE
Selección de Brasil en entrenamiento / FOTO: EFE

La Canarinha afina detalles para su debut mundialista ante Marruecos en una sesión marcada por las altas temperaturas y el buen ambiente.

La selección de Brasil se ejercitó este jueves bajo un fuerte calor en Morristown (Estados Unidos) en medio de un ambiente distentido y alegre, a dos días para su estreno en el Mundial 2026 contra Marruecos.

Neymar se ausentó de nuevo de la sesión de entrenamiento en el complejo Columbia Park y se quedó en el gimnasio, según indicó a EFE una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El 10 del Santos se recupera de una lesión de grado II en el gemelo derecho y aún no ha saltado al césped con el resto de sus compañeros desde que empezó la concentración de Brasil, el pasado 27 de mayo, en la sierra de Río de Janeiro.

La expectativa es que el exjugador del Barcelona y París Saint-Germain (PSG) se reincorpore al grupo esta misma semana, según dijo el seleccionador Carlo Ancelotti a los periodistas el pasado viernes.

En los quince minutos de la sesión de este jueves abiertos a la prensa, el resto de los jugadores realizaron ejercicios de calentamiento y juegos con la pelota en campo reducido.

También hubo espacio para las bromas y las risas entre los futbolistas y la comisión técnica liderada por Carlo Ancelotti, que encara su primera Copa del Mundo como técnico después de su gloriosa etapa en clubes europeos de la talla del Real Madrid, AC Milán y Bayern Múnich, entre otros.

Uno de los grandes interrogantes en relación al primer once de Brasil está en la delantera.

Vinícius Júnior y Raphinha son fijos, pero falta por saber si volverá apostar por Matheus Cunha y Luiz Henrique, o apostará por meter un mediocampista más e introducir un 9 más puro como Igor Thiago.

La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del Mundial 2026, que arranca este jueves.

Brasil debutará en el Grupo C el sábado (4 de la tarde, hora de Guatemala) frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami. EFE

@brasil

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