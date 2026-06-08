Neymar recibe noticias alentadoras en la selección de Brasil

La Confederación Brasileña de Fútbol actualizó el estado físico de Neymar a pocos días del Mundial y el informe genera expectativa en torno al astro brasileño.

La selección de Brasil recibió una noticia positiva en plena preparación para el Mundial 2026. Neymar continúa avanzando satisfactoriamente en la recuperación de la lesión muscular que sufrió en el gemelo derecho, según confirmó este lunes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Los resultados de una nueva resonancia magnética reflejaron una evolución favorable dentro de los plazos previstos por el cuerpo médico, lo que alimenta el optimismo en torno a su regreso a las canchas.

El atacante del Santos permanece concentrado con la Canarinha y seguirá cumpliendo el plan de rehabilitación diseñado por los especialistas. Neymar se encuentra alejado de la actividad competitiva desde el pasado 17 de mayo, cuando sintió molestias durante un encuentro del Brasileirão. Aunque inicialmente se consideró una dolencia menor, las evaluaciones posteriores realizadas por la CBF determinaron que la lesión era más seria de lo esperado.

? OFFICIAL: Brazilian Federation statement on Neymar Jr conditions.



"Neymar underwent MRI on Monday and tests showed a good evolution in his treatment — within the expected parameters".



"He will follow the recovery preparation process planned by the medical commission of the... pic.twitter.com/DncM7GVj63 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2026

Neymar apunta al debut de Brasil en el Mundial

Pese a este contratiempo, el seleccionador Carlo Ancelotti ha mantenido la confianza en contar con el máximo goleador histórico de Brasil para la fase final de la Copa del Mundo. Durante las últimas semanas, Neymar ha trabajado principalmente en el gimnasio y ha realizado ejercicios físicos controlados para acelerar su recuperación. Su ausencia se hizo notar en los amistosos previos frente a Panamá y Egipto, encuentros que sirvieron como preparación para el torneo.

Ahora, la expectativa se centra en su posible reincorporación a los entrenamientos grupales durante los próximos días. Aunque su participación en el debut mundialista frente a Marruecos aún no está garantizada, las señales son alentadoras para el conjunto brasileño. La evolución positiva de Neymar representa una inyección de confianza para una selección que aspira a luchar por el título y que espera contar con una de sus máximas figuras en los momentos decisivos de la competición.

Neymar estará en el Mundial de 2026 con Brasil - CBF

Etiquetas