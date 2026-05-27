Neymar cambia de look para el Mundial 2026

Previo al Mundial 2026, Neymar se volvió viral en redes sociales por su nuevo look.

Neymar Jr. vuelve a estar en el centro de la atención mediática a poco más de dos semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026. El delantero brasileño sorprendió a los aficionados tras aparecer con un cambio de look en su peinado, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una ola de comentarios entre sus seguidores.

En un primer momento, muchas cuentas difundieron la idea de que el jugador se había teñido el cabello de azul, a partir de una imagen fuera de contexto tomada de un video publicado por su barbero. Sin embargo, más tarde se aclaró que en realidad se trataba de la aplicación de un producto que deja el cabello en un tono anaranjado, lo que provocó confusión y todo tipo de reacciones en internet.

Não, o Neymar não pintou o cabelo de azul. ?? pic.twitter.com/sW9HQjTcNj — njdeprê - marlon (@njdmarlon) May 26, 2026

El último Mundial de Neymar

El nuevo estilo del atacante no solo llamó la atención por el color, sino también por las bromas que surgieron en redes sociales respecto a su apariencia. Algunos usuarios comentaron la evidente pérdida de densidad capilar del futbolista cuando peina su cabello hacia atrás, un detalle que no pasó desapercibido y que alimentó aún más la conversación digital alrededor de su figura.

En lo deportivo, Neymar forma parte de la lista de 26 convocados de la selección brasileña para el Mundial 2026, a pesar de haber estado más de dos años sin vestir la camiseta de la "canarinha" debido a diversas lesiones. Actualmente en el Santos FC de Brasil, el atacante afronta lo que podría ser su última Copa del Mundo, con el objetivo de liderar a su equipo en la búsqueda del ansiado hexacampeonato.

Neymar estará en el Mundial de 2026 con Brasil - CBF

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