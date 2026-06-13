 Mundial 2026: Inauguración con Shakira supera al Super Bowl

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Inauguración del Mundial 2026 supera en audiencia al Super Bowl con Bad Bunny

El evento futbolístico inaugural en México superó ampliamente a la final de la NFL y reafirmando su alcance global.

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Shakira Mundial , Instagram
Shakira Mundial / FOTO: Instagram
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La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México dejó cifras sorprendentes de audiencia global, superando incluso los niveles del Super Bowl, el evento deportivo más visto en Estados Unidos. 

Según estimaciones de medios especializados, la ceremonia inaugural celebrada en el Estadio Azteca fue seguida por cerca de 1.200 millones de espectadores en todo el mundo, un dato que sitúa a este espectáculo como uno de los más masivos en la historia de la televisión.

El arranque del Mundial atrajo a una de cada siete personas del planeta, según cálculos publicados por fuentes como CryptoBriefing.

Esta cifra rebasa ampliamente los 125,6 millones de televidentes que vieron el Super Bowl LX, con Bad Bunny en el show de medio tiempo. Los registros finales difundidos por Nielsen confirman el alcance del Super Bowl en plataformas como NBC, Telemundo y NFL+, pero estos números se ven empequeñecidos ante el alcance global y multicultural del torneo de fútbol.

La diferencia en las audiencias resalta la naturaleza internacional de la Copa Mundial, en contraste con el fenómeno mediático estadounidense del Super Bowl.

Mientras este último acapara la atención en Estados Unidos, la Copa del Mundo reúne a fanáticos de todos los continentes y culturas, mostrando la magnitud del interés global por el fútbol.

Detalles de la ceremonia en el Estadio Azteca

El 11 de junio, el Estadio Azteca de Ciudad de México se llenó de color para la primera de las tres ceremonias de apertura que tendrá la Copa Mundial 2026. 

Artistas vestidos con trajes inspirados en tradiciones aztecas rindieron homenaje a la cultura mexicana, en un evento que celebró tanto la diversidad del país anfitrión como la historia del torneo.

Shakira regresó como gran protagonista musical con "Dai Dai", el nuevo himno del torneo, acompañada por Burna Boy. El espectáculo también incluyó presentaciones de talentos latinos como Lila Downs, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules, Maná, J Balvin y Ryan Castro. La actriz Salma Hayek Pinault, embajadora del Mundial, recibió a las 48 selecciones participantes, mientras el tenor Andrea Bocelli y EJAE interpretaron "DNA", otro tema oficial del campeonato.

Según cifras previas al arranque, el rango esperado de audiencia global para la ceremonia inaugural fluctuaba entre 1.100 y 1.500 millones de personas, ubicando al evento en la cima de los ratings mundiales, aunque se considera un dato provisional a la espera de las cifras de las ceremonias restantes en Canadá y Estados Unidos.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones, 104 partidos y actividades en 16 ciudades de tres países diferentes—Estados Unidos, México y Canadá. Se proyecta que la audiencia acumulada de todo el torneo supere los 5.000 millones de espectadores, superando las cifras récord obtenidas en Qatar 2022.

Por su parte, el Super Bowl mantiene su estatus como el espectáculo deportivo más relevante en el mercado estadounidense y el espacio publicitario más codiciado de la TV. En la edición más reciente, el costo de un anuncio de 30 segundos alcanzó entre 7 y 10 millones de dólares—aunque su impacto mediático fuera de Estados Unidos no se compara con el del Mundial de fútbol.

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