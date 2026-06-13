Mundial 2026: Inauguración con Shakira supera al Super Bowl

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México dejó cifras sorprendentes de audiencia global, superando incluso los niveles del Super Bowl, el evento deportivo más visto en Estados Unidos.
Según estimaciones de medios especializados, la ceremonia inaugural celebrada en el Estadio Azteca fue seguida por cerca de 1.200 millones de espectadores en todo el mundo, un dato que sitúa a este espectáculo como uno de los más masivos en la historia de la televisión.
El arranque del Mundial atrajo a una de cada siete personas del planeta, según cálculos publicados por fuentes como CryptoBriefing.
Esta cifra rebasa ampliamente los 125,6 millones de televidentes que vieron el Super Bowl LX, con Bad Bunny en el show de medio tiempo. Los registros finales difundidos por Nielsen confirman el alcance del Super Bowl en plataformas como NBC, Telemundo y NFL+, pero estos números se ven empequeñecidos ante el alcance global y multicultural del torneo de fútbol.
La diferencia en las audiencias resalta la naturaleza internacional de la Copa Mundial, en contraste con el fenómeno mediático estadounidense del Super Bowl.
Mientras este último acapara la atención en Estados Unidos, la Copa del Mundo reúne a fanáticos de todos los continentes y culturas, mostrando la magnitud del interés global por el fútbol.
Detalles de la ceremonia en el Estadio Azteca
El 11 de junio, el Estadio Azteca de Ciudad de México se llenó de color para la primera de las tres ceremonias de apertura que tendrá la Copa Mundial 2026.
Artistas vestidos con trajes inspirados en tradiciones aztecas rindieron homenaje a la cultura mexicana, en un evento que celebró tanto la diversidad del país anfitrión como la historia del torneo.
Shakira regresó como gran protagonista musical con "Dai Dai", el nuevo himno del torneo, acompañada por Burna Boy. El espectáculo también incluyó presentaciones de talentos latinos como Lila Downs, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules, Maná, J Balvin y Ryan Castro. La actriz Salma Hayek Pinault, embajadora del Mundial, recibió a las 48 selecciones participantes, mientras el tenor Andrea Bocelli y EJAE interpretaron "DNA", otro tema oficial del campeonato.
Según cifras previas al arranque, el rango esperado de audiencia global para la ceremonia inaugural fluctuaba entre 1.100 y 1.500 millones de personas, ubicando al evento en la cima de los ratings mundiales, aunque se considera un dato provisional a la espera de las cifras de las ceremonias restantes en Canadá y Estados Unidos.
El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones, 104 partidos y actividades en 16 ciudades de tres países diferentes—Estados Unidos, México y Canadá. Se proyecta que la audiencia acumulada de todo el torneo supere los 5.000 millones de espectadores, superando las cifras récord obtenidas en Qatar 2022.
Por su parte, el Super Bowl mantiene su estatus como el espectáculo deportivo más relevante en el mercado estadounidense y el espacio publicitario más codiciado de la TV. En la edición más reciente, el costo de un anuncio de 30 segundos alcanzó entre 7 y 10 millones de dólares—aunque su impacto mediático fuera de Estados Unidos no se compara con el del Mundial de fútbol.