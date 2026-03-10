 Bad Bunny Regresa a Redes con 'Tierna Foto' Post Super Bowl
Farándula

Tras la polémica del Super Bowl, Bad Bunny regresa a las redes sociales con "tierna foto"

Tras semanas de silencio y luego de borrar todo su contenido en Instagram tras su participación en el Super Bowl, Bad Bunny volvió a las redes sociales con una fotografía íntima y emotiva que rápidamente se volvió viral entre sus millones de seguidores.

Compartir:
Bad Bunny, Instagram
Bad Bunny / FOTO: Instagram

El cantante puertorriqueño Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes de la última década, sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales después de un período de silencio digital que generó especulaciones entre fans y medios de entretenimiento.

El artista había eliminado todas las publicaciones de su cuenta de Instagram poco después de su comentada participación en el Super Bowl, lo que provocó una ola de teorías entre sus seguidores sobre un posible nuevo proyecto, una estrategia de marketing o simplemente una pausa personal.

Ahora, el intérprete de éxitos globales decidió romper ese silencio con una fotografía aparentemente sencilla pero cargada de significado.

Una imagen íntima que conquistó a sus fans

La imagen compartida muestra al cantante sentado frente a un pequeño pastel con velas encendidas. La escena, iluminada únicamente por la luz cálida de las velas, transmite una atmósfera íntima y tranquila.

En la fotografía, Bad Bunny aparece elegantemente vestido, inclinado hacia el pastel mientras observa las velas encendidas. El postre está decorado con fresas alrededor, mientras que sobre la mesa se observan copas y utensilios que sugieren una celebración discreta.

El cantante acompañó la publicación con un mensaje breve pero significativo: "32", haciendo referencia a su cumpleaños número 32.

Foto embed
Bad Bunny - Redes sociales

La imagen rápidamente acumuló millones de "me gusta" y miles de comentarios de seguidores y celebridades que aprovecharon la ocasión para felicitarlo.

Mensajes de fans y celebridades

Entre los comentarios destacados aparece el de la modelo venezolana Marianela González, quien escribió: "Feliz cumple rey del mundo. Desde siempre y para siempre".

Otros seguidores aprovecharon la publicación para expresar su admiración y recordar la influencia que el artista ha tenido en la música urbana y en la cultura pop global.

Uno de los comentarios más extensos provenía de un fan que lo felicitaba por su trayectoria y agradecía la inspiración que ha brindado a millones de personas desde el inicio de su carrera.

El silencio tras el Super Bowl

La desaparición temporal de Bad Bunny de Instagram se produjo poco después de su participación en el Super Bowl, uno de los eventos deportivos y televisivos más importantes del mundo.

Tras su aparición relacionada con el espectáculo y las actividades alrededor del evento, el artista eliminó todas las publicaciones de su perfil, lo que generó incertidumbre sobre el motivo de su decisión.

No es la primera vez que el cantante realiza movimientos inesperados en redes sociales. A lo largo de su carrera ha utilizado estas plataformas como parte de estrategias creativas para anunciar nuevos proyectos musicales o generar expectativa entre sus seguidores.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, se ha consolidado como una de las figuras más innovadoras de la música urbana. Su capacidad para reinventarse constantemente, tanto en su sonido como en su presencia pública, lo ha mantenido en el centro de la conversación global.

Desde su irrupción en la escena musical a mediados de la década de 2010, el artista ha logrado posicionarse como uno de los latinos más escuchados del mundo, encabezando listas de reproducción y rompiendo récords de streaming.

Además de su impacto musical, Bad Bunny también ha destacado por su estilo personal, su influencia en la moda y su presencia en eventos culturales y deportivos de alcance internacional.

En Portada

Elección de fiscal general: presentan impugnaciones contra candidatura de Porrast
Nacionales

Elección de fiscal general: presentan impugnaciones contra candidatura de Porras

09:59 AM, Mar 10
Transportistas extraurbanos plantean aumento en tarifas por alza del diéselt
Nacionales

Transportistas extraurbanos plantean aumento en tarifas por alza del diésel

09:18 AM, Mar 10
Guatemala, entre los países señalados por el deterioro de la libertad de prensa en las Américast
Nacionales

Guatemala, entre los países señalados por el deterioro de la libertad de prensa en las Américas

10:39 AM, Mar 10
UCI suspende al equipo de ciclismo Medellín-EPMt
Deportes

UCI suspende al equipo de ciclismo Medellín-EPM

11:17 AM, Mar 10
Haaland estará disponible para enfrentar al Real Madridt
Deportes

Haaland estará disponible para enfrentar al Real Madrid

09:17 AM, Mar 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadLiga Nacionalredes socialesEE.UU.Donald TrumpJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos