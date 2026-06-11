Los Ángeles Azules y Belinda inauguración Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026 estuvo llena de momentos inolvidables, pero uno de los más comentados fue la presentación de Belinda junto a Los Ángeles Azules. Ambos artistas pusieron a bailar y cantar a miles de aficionados durante la ceremonia realizada en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
La agrupación mexicana apareció sobre el escenario luciendo elegantes atuendos en color dorado que brillaron bajo las luces del espectáculo. Por su parte, Belinda sorprendió con un look más casual pero igualmente llamativo, compuesto por jeans y una blusa color fucsia que resaltó su estilo y la convirtió en una de las figuras más destacadas de la noche.
La cantante y la agrupación interpretaron "Por Ella", uno de los temas que forman parte de la banda sonora del Mundial 2026. La presentación estuvo acompañada de un despliegue visual que combinó luces, pantallas gigantes y coreografías que celebraron la cultura mexicana ante millones de espectadores alrededor del mundo.
El público respondió con entusiasmo desde los primeros acordes de la canción, convirtiendo el espectáculo en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia inaugural. Al finalizar su actuación, Belinda y Los Ángeles Azules cerraron con un enérgico "¡Viva México!", frase que fue recibida con una gran ovación y que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Más del Mundial 2026
El Mundial 2026 arrancó oficialmente con una ceremonia cargada de música, color y referencias culturales de los países anfitriones. México volvió a hacer historia al albergar una inauguración mundialista en el Estadio Azteca, un recinto emblemático que ya forma parte de la memoria del fútbol internacional.
La ceremonia reunió a artistas de talla internacional y presentó una producción de gran nivel que incluyó espectáculos de luces, efectos visuales y homenajes a la pasión que despierta el fútbol en millones de personas.
Esta edición del Mundial 2026 también es histórica por ser la primera en contar con 48 selecciones nacionales, ampliando la participación de países de distintas regiones del planeta y ofreciendo una competencia más extensa que en torneos anteriores.