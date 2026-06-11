 Los Ángeles Azules y Belinda inauguración Mundial 2026

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
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Switzerland SWI
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Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
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19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
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Curacao CUR
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25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
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Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
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New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
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France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
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Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
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Ghana GHA
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Farándula

Los Ángeles Azules y Belinda arrasan con sus vestuarios en el la inauguración del Mundial 2026

La cantante y la icónica agrupación mexicana conquistaron al público durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026.

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Belinda, Belinda
Belinda / FOTO: Belinda
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La inauguración del Mundial 2026 estuvo llena de momentos inolvidables, pero uno de los más comentados fue la presentación de Belinda junto a Los Ángeles Azules. Ambos artistas pusieron a bailar y cantar a miles de aficionados durante la ceremonia realizada en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La agrupación mexicana apareció sobre el escenario luciendo elegantes atuendos en color dorado que brillaron bajo las luces del espectáculo.  Por su parte, Belinda sorprendió con un look más casual pero igualmente llamativo, compuesto por jeans y una blusa color fucsia que resaltó su estilo y la convirtió en una de las figuras más destacadas de la noche.

Foto embed
Belinda - Belinda

La cantante y la agrupación interpretaron "Por Ella", uno de los temas que forman parte de la banda sonora del Mundial 2026.  La presentación estuvo acompañada de un despliegue visual que combinó luces, pantallas gigantes y coreografías que celebraron la cultura mexicana ante millones de espectadores alrededor del mundo.

El público respondió con entusiasmo desde los primeros acordes de la canción, convirtiendo el espectáculo en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia inaugural.  Al finalizar su actuación, Belinda y Los Ángeles Azules cerraron con un enérgico "¡Viva México!", frase que fue recibida con una gran ovación y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Más del Mundial 2026

El Mundial 2026 arrancó oficialmente con una ceremonia cargada de música, color y referencias culturales de los países anfitriones.  México volvió a hacer historia al albergar una inauguración mundialista en el Estadio Azteca, un recinto emblemático que ya forma parte de la memoria del fútbol internacional.

La ceremonia reunió a artistas de talla internacional y presentó una producción de gran nivel que incluyó espectáculos de luces, efectos visuales y homenajes a la pasión que despierta el fútbol en millones de personas.

Bloquean en Guatemala 13 plataformas IPTV para proteger derechos del Mundial 2026

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, Guatemala ordenó el bloqueo de 13 sitios web y servicios IPTV que retransmitían contenido sin autorización.

Esta edición del Mundial 2026 también es histórica por ser la primera en contar con 48 selecciones nacionales, ampliando la participación de países de distintas regiones del planeta y ofreciendo una competencia más extensa que en torneos anteriores.

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