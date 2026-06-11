Guatemala bloquea 13 IPTV para proteger derechos Mundial

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, Guatemala ordenó el bloqueo de 13 sitios web y servicios IPTV que retransmitían contenido sin autorización.

Guatemala dio un paso sin precedentes en la lucha contra la piratería audiovisual al ordenar el bloqueo a nivel nacional de 13 sitios web y servicios IPTV que retransmitían contenido protegido sin autorización, especialmente partidos de fútbol en vivo. La resolución fue emitida por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente dentro de la causa 01077-2026-00187.

La medida cautelar obliga a todas las empresas proveedoras de internet registradas en el país a suspender e inhabilitar de forma permanente el acceso a las plataformas señaladas. La decisión judicial llega a pocas horas del inicio del Mundial 2026 y tiene como principal objetivo proteger los derechos de transmisión del evento deportivo más importante del planeta.

La acción fue promovida por la Fiscalía de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, que durante meses realizó investigaciones para documentar posibles violaciones a los derechos de propiedad intelectual protegidos por la legislación guatemalteca. Según las autoridades, esta es la primera resolución judicial de este tipo emitida en Guatemala y representa un precedente importante para combatir la distribución ilegal de contenidos audiovisuales en el entorno digital.

Entre los servicios IPTV y sitios web que deberán cesar operaciones en territorio nacional figuran TV Premium, Planeta Digital, World TV 1.0 y Evylinda. Además de Chispas Digital, Mundo 502 GT, Mastergt502, Digital Entertainment, Plan Todo en Uno, Digital Guate, Full Fan, TeleviGo+ y Fútbol Aquí Todito.

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Las investigaciones que permitieron identificar estas retransmisiones ilegales fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía de Propiedad Intelectual, la Dirección de Investigaciones Criminalísticas. Además, las autoridades contaron con el apoyo del recientemente inaugurado Centro de Monitoreo de Señales Audiovisuales del Ministerio Público, considerado el primero de su tipo en Centroamérica.

Este centro fue donado por APRODICA y cuenta con tecnología especializada para supervisar en tiempo real señales de cable, sitios web y servicios IPTV que operan en el país.

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El Ministerio Público informó que durante todo el desarrollo del Mundial 2026 mantendrá monitoreos permanentes para detectar nuevas retransmisiones ilegales y promover las acciones legales correspondientes contra quienes infrinjan la ley.

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