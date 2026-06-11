 Guatemala bloquea 13 IPTV para proteger derechos Mundial
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
En Vivo
00 Mexico Mexico South Africa South Africa 00
1:00
Grupo A
Czech Republic Mexico South Africa South Korea
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Bloquean en Guatemala 13 plataformas IPTV para proteger derechos del Mundial 2026

por Emisoras Unidas
Lionel Messi llega como campeón defensor al Mundial 2026
Lionel Messi llega como campeón defensor al Mundial 2026 / FOTO: FIFA

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, Guatemala ordenó el bloqueo de 13 sitios web y servicios IPTV que retransmitían contenido sin autorización.

Guatemala dio un paso sin precedentes en la lucha contra la piratería audiovisual al ordenar el bloqueo a nivel nacional de 13 sitios web y servicios IPTV que retransmitían contenido protegido sin autorización, especialmente partidos de fútbol en vivo. La resolución fue emitida por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente dentro de la causa 01077-2026-00187.

La medida cautelar obliga a todas las empresas proveedoras de internet registradas en el país a suspender e inhabilitar de forma permanente el acceso a las plataformas señaladas. La decisión judicial llega a pocas horas del inicio del Mundial 2026 y tiene como principal objetivo proteger los derechos de transmisión del evento deportivo más importante del planeta.

La acción fue promovida por la Fiscalía de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, que durante meses realizó investigaciones para documentar posibles violaciones a los derechos de propiedad intelectual protegidos por la legislación guatemalteca. Según las autoridades, esta es la primera resolución judicial de este tipo emitida en Guatemala y representa un precedente importante para combatir la distribución ilegal de contenidos audiovisuales en el entorno digital.

Entre los servicios IPTV y sitios web que deberán cesar operaciones en territorio nacional figuran TV Premium, Planeta Digital, World TV 1.0 y Evylinda. Además de Chispas Digital, Mundo 502 GT, Mastergt502, Digital Entertainment, Plan Todo en Uno, Digital Guate, Full Fan, TeleviGo+ y Fútbol Aquí Todito.

Más del Mundial 2026

Las investigaciones que permitieron identificar estas retransmisiones ilegales fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía de Propiedad Intelectual, la Dirección de Investigaciones Criminalísticas. Además, las autoridades contaron con el apoyo del recientemente inaugurado Centro de Monitoreo de Señales Audiovisuales del Ministerio Público, considerado el primero de su tipo en Centroamérica.

Este centro fue donado por APRODICA y cuenta con tecnología especializada para supervisar en tiempo real señales de cable, sitios web y servicios IPTV que operan en el país.

Mundial 2026: la insólita prohibición de la FIFA que ha desatado críticas entre los aficionados

Los organizadores anunciaron una nueva restricción dentro de los estadios que ha generado polémica.

El Ministerio Público informó que durante todo el desarrollo del Mundial 2026 mantendrá monitoreos permanentes para detectar nuevas retransmisiones ilegales y promover las acciones legales correspondientes contra quienes infrinjan la ley.

Etiquetas
Guatemaladerechos de autor.Mundial 2026piratería audiovisual#ViralesMundial2026universofutbolbloqueo IPTVFiscalía de Propiedad Intelectual

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver