Prohibición de FIFA para Mundial 2026

Los organizadores anunciaron una nueva restricción dentro de los estadios que ha generado polémica.



A pocos días del arranque del Mundial 2026, la FIFA sorprendió a miles de aficionados con una medida que ha generado polémica en redes sociales y entre grupos de seguidores que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para vivir la máxima fiesta del fútbol. La organización confirmó que los asistentes a los estadios no podrán ingresar con botellas de agua reutilizables durante los partidos del Mundial 2026.

Dicha decisión ha provocado un intenso debate debido a las altas temperaturas que se esperan en varias de las sedes. Según la actualización del Código de Conducta de los Estadios, la FIFA prohibirá el ingreso de botellas, vasos, frascos y recipientes que puedan convertirse en proyectiles o representar un riesgo para la seguridad de jugadores y espectadores.

La medida revierte una normativa anterior que permitía el ingreso de botellas transparentes vacías de hasta un litro de capacidad. La decisión ha causado molestia entre numerosos aficionados, especialmente porque el torneo se disputará durante el verano norteamericano.

Diversos expertos han advertido que algunas ciudades sede podrían registrar temperaturas cercanas o superiores a los 28 grados centígrados, lo que incrementa el riesgo de deshidratación entre los asistentes. Ante las críticas, la FIFA aseguró que implementará una serie de medidas para reducir el impacto del calor. Entre ellas destacan estaciones de hidratación, zonas de enfriamiento, carpas con sombra, ventiladores industriales y sistemas de vaporización alrededor de los estadios.

Prohibiciones Mundial 2026

Además, se mantendrán pausas para hidratación durante algunos encuentros cuando las condiciones climáticas lo requieran. Sin embargo, asociaciones de aficionados consideran que la prohibición contradice los esfuerzos por proteger la salud de los espectadores.

Algunos grupos incluso han señalado que obligar a los asistentes a comprar agua dentro de los recintos podría representar un gasto adicional significativo para quienes ya han invertido grandes cantidades de dinero en boletos, hospedaje y transporte.

El Mundial 2026 será histórico por convertirse en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos.

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