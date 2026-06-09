Papa León XVI conoce a Bad Bunny en Madrid: Encuentro único

El papa León XVI y Bad Bunny coincidieron en Madrid en un encuentro privado inolvidable que se celebró durante la visita del Pontífice a la capital española, según fuentes cercanas al Vaticano.
Madrid, una ciudad marcada en estos días por citas religiosas y espectáculos de gran magnitud, fue escenario de un hecho inesperado cuando el máximo representante de la Iglesia católica y el reconocido artista puertorriqueño se reunieron en una audiencia privada en el estadio Santiago Bernabéu.
Esta cita se dio la misma noche en que León XVI concluía su estadía en la ciudad y Bad Bunny aprovechaba uno de sus escasos días de descanso tras una maratónica seguidilla de shows en la capital.
De acuerdo con voceros del Vaticano, la reunión transcurrió sin testigos mediáticos: ni videos ni imágenes del momento se han hecho públicos hasta ahora.
Sin embargo, trascendió que tanto el cantante como el Papa posaron para varias fotos con sus celulares. De todas ellas, solo una imagen oficial —tomada por el equipo papal— existe, y hasta el momento no está disponible para el público.
La organización de este encuentro no fue casualidad. El equipo de Bad Bunny contactó semanas antes a la Conferencia Episcopal Española para hacer posible la reunión.
Incluso llegó a plantearse la posibilidad de que el artista participara en la misa multitudinaria que tuvo lugar en la Plaza de Cibeles, presenciada por más de un millón de asistentes.
El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, no descartó que el encuentro pudiera tener lugar durante la visita papal. Las agendas coincidieron: León XVI estuvo en Madrid del 6 al 12 de junio, periodo en el que Bad Bunny ofreció diez conciertos en la ciudad dentro de su gira "Debí Tirar Más Fotos".
Puentes entre música y fe
En medio de la expectación pública, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, subrayó el carácter privado de la reunión, afirmando que ambos personajes compartieron unos minutos lejos de los escenarios y flashes mediáticos.
Este hecho refuerza la idea del propio arzobispo Cobo, quien señaló la posibilidad de "crear puentes" entre distintos ámbitos de la sociedad, sosteniendo que "si Bad Bunny quisiera hablar con el Papa, sin duda sería recibido".
La visita del Papa a Madrid generó comparaciones inevitables. Robert Prevost, asesor del pontífice, señaló al ser consultado por corresponsales internacionales:
"Si le preguntas a la gente si quieren ver a Bad Bunny o al Papa, muchos elegirán al primero, pero otros estarán aquí para ver al Pontífice, y eso también es un mensaje importante".
Con estas gestiones, Madrid se consolida como escenario de eventos que trascienden lo musical y lo religioso, fusionando figuras globales de distintas esferas en un acontecimiento que, aunque privado, deja huella en la memoria de la ciudad.