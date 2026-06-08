Papa León XIV recibe honores del Real Madrid en el Bernabéu

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibió al papa León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu durante un encuentro celebrado junto a la comunidad diocesana de Madrid. La visita del pontífice al emblemático recinto madridista estuvo marcada por un ambiente de cordialidad y simbolismo, reflejando la estrecha relación que el nuevo líder de la Iglesia católica mantiene con el deporte.
Como muestra de reconocimiento, Florentino Pérez entregó al papa una camiseta personalizada del Real Madrid con el nombre de Robert F. Prevost y el dorsal número 1. Además, el mandatario blanco obsequió al pontífice una réplica a escala del Santiago Bernabéu, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial. En respuesta al gesto, León XIV hizo entrega de una medalla conmemorativa al presidente del club merengue.
El papa León XIV confesó su simpatía por el Real Madrid
La visita adquirió un significado especial después de que el pasado sábado el pontífice reconociera públicamente su simpatía por el Real Madrid. Durante una conversación con una periodista, León XIV recordó que la figura del papa debe representar a todos los aficionados, aunque entre sonrisas dejó una frase que rápidamente llamó la atención: "El papa es de todos los equipos, pero Robert Francis Prevost es del Real Madrid".
León XIV sucede al papa Francisco, quien fue un reconocido aficionado al fútbol y seguidor del club argentino San Lorenzo. El nuevo pontífice también mantiene una estrecha conexión con el deporte, ya que además de su interés por el fútbol es un apasionado del tenis y del béisbol. Su prolongada estancia en Perú, país del que también posee la nacionalidad, fortaleció aún más su vínculo con la cultura deportiva latinoamericana y su afición por el balompié.