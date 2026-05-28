Karely Ruiz sorprende en el Vaticano con su look audaz

La influencer y modelo mexicana Karely Ruiz volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras compartir una serie de fotografías tomadas durante su visita a la Ciudad del Vaticano, uno de los sitios religiosos y turísticos más importantes del mundo.
Las imágenes rápidamente se viralizaron debido al elegante atuendo que utilizó la creadora de contenido, quien apareció usando un vestido largo azul oscuro acompañado de un velo dorado que cubría parte de su cabeza, un estilo inspirado en los códigos tradicionales de vestimenta utilizados en lugares religiosos y ceremoniales.
La publicación acumuló miles de "me gusta" y comentarios en pocas horas, generando tanto elogios como críticas entre usuarios de redes sociales.
Karely Ruiz y su visita al Vaticano
En las fotografías compartidas en Instagram, Karely Ruiz aparece posando dentro de una de las impresionantes salas decoradas con frescos y obras de arte del Vaticano, rodeada de murales renacentistas y arquitectura histórica.
La influencer acompañó las imágenes con un breve mensaje: "En el Vaticano".
Su publicación llamó especialmente la atención porque mostró una faceta completamente distinta a la que normalmente comparte en redes sociales, donde suele aparecer con looks más atrevidos y relacionados con el modelaje digital.
Esta vez, la creadora de contenido optó por una imagen más elegante y sobria, algo que varios seguidores calificaron como "inesperado".
El look que causó conversación
Uno de los elementos más comentados fue precisamente el outfit que utilizó durante su recorrido.
Karely Ruiz lució un vestido azul marino de corte largo y ajustado, acompañado de una especie de mantilla o velo dorado que cubría su cabello y hombros.
Muchos usuarios señalaron que el look tenía inspiración clásica y destacaba por su estilo sofisticado y discreto, algo poco habitual dentro de la imagen pública que suele proyectar la influencer.
En redes sociales, varios seguidores aseguraron que la modelo "lucía elegante", "distinta" y "más refinada".
Otros incluso compararon el estilo con atuendos utilizados por celebridades durante visitas oficiales al Vaticano o ceremonias religiosas importantes.
¿Quién es Karely Ruiz?
Karely Ruiz se convirtió en una de las influencers mexicanas más populares de los últimos años gracias a su contenido en redes sociales y plataformas de suscripción.
La creadora de contenido nació en Monterrey, Nuevo León, y alcanzó enorme notoriedad en Instagram, TikTok y otras plataformas digitales, donde suma millones de seguidores.
Además de modelaje y contenido para adultos, Karely también se volvió conocida por participar constantemente en tendencias virales, entrevistas, podcasts y colaboraciones con otros influencers.
Con el tiempo, su nombre trascendió el internet y comenzó a aparecer frecuentemente en programas de espectáculos y medios de entretenimiento en México y América Latina.
Reacciones divididas en redes sociales
Como suele ocurrir con cada publicación de Karely Ruiz, las fotografías en el Vaticano provocaron opiniones divididas.
Muchos usuarios llenaron la sección de comentarios con elogios hacia su apariencia y destacaron que lucía "muy hermosa", "elegante" y "como una reina".
Otros seguidores aplaudieron que respetara el código de vestimenta del lugar utilizando un atuendo más cubierto y formal.
Sin embargo, también surgieron críticas de algunos internautas que cuestionaron su presencia en un sitio religioso debido al tipo de contenido que comparte habitualmente en redes sociales.
A pesar de ello, sus fanáticos defendieron a la influencer y señalaron que cualquier persona tiene derecho a visitar lugares religiosos independientemente de su profesión o imagen pública.