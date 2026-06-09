 Bad Bunny emociona con su hermoso gesto hacia un fan
Farándula

Bad Bunny conmueve por enorme gesto con un fan que le llevó flores

El fan aprovechó el momento para contarle que lo sigue desde el inicio de su carrera, la emotiva interacción rápidamente se hizo viral y dejó una de las imágenes más recordadas de la gira en España.

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Bad Bunny, Instagram
Bad Bunny / FOTO: Instagram
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Durante su histórica serie de conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, Bad Bunny protagonizó un emotivo momento que ya se hizo viral.

Un fanático logró acercarse al escenario, le regaló un ramo de flores a Bad Bunny y, visiblemente conmovido, le confesó entre lágrimas que lo escucha desde el año 2016  

Todo ocurrió durante la sexta fecha en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde Benito Martínez continúa agotando entradas como parte de su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Mientras recorría el escenario, algo entre el público llamó su atención. Sin pensarlo demasiado, decidió acercarse para descubrir qué estaba ocurriendo.

Frente al escenario se encontraba un joven que sostenía un cartel y un ramo de flores. Cuando Bad Bunny llegó hasta él, la emoción terminó desbordándolo.

Entre lágrimas, le explicó que llevaba años escuchando su música y que había pasado mucho tiempo intentando conseguir la oportunidad de verlo en vivo.

Según contó durante el intercambio, uno de sus mayores sueños era poder conocerlo algún día. Lejos de limitarse a recibir el detalle, Bad Bunny decidió quedarse a escucharlo.

Bad Bunny hizo una pausa en pleno show en Madrid y lo que pasó después conmovió a miles

La escena fue captada por decenas de teléfonos y comenzó a circular casi de inmediato en redes sociales. Lo que más llamó la atención no fue el regalo en sí, sino la manera en que el cantante reaccionó. 

Fans del cantante

 Relajadas, con looks actuales y rodeadas de amigas, así fueron captadas la princesa Leonor y a la infanta Sofía en el concierto que Bad Bunny el domingo 7 de junio en Madrid.

Y, aunque no es ninguna novedad que las hijas del rey Felipe y la reina Letizia asistan a los conciertos de sus artistas favoritos (ya ha pasado antes con Rosalía o Harry Styles), esta vez su presencia ha resultado especialmente llamativa por el contraste con su aparición previa, tan solo unas horas antes, junto al Papa León XIV.  

Ha sido el periodista Javi Hoyos quien ha compartido las imágenes más inesperadas de las hermanas en sus redes sociales, donde aparecen bailando y cantando junto a sus amigas.

Leonor, de 20 años, llevaba un pantalón vaquero, una camiseta roja y un bolso del mismo color. También un brazalete y unas gafas de sol colocadas en el pelo. Por su parte, Sofía, de 19 años, apostó por un look más discreto en color blanco. 

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