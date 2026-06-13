Policía dispara accidentalmente a su compañero

Un video difundido recientemente por autoridades de California revela un incidente entre agentes de policía que terminó en un disparo accidental dentro de instalaciones del Departamento de Policía de Pasadena, luego de un aparente juego con un arma de fuego cargada.
El hecho ocurrió el 7 de septiembre de 2025 en un estacionamiento policial, aunque las imágenes fueron publicadas hasta junio de 2026 debido a que la investigación seguía en curso.
En la grabación, captada por una cámara instalada en un vehículo oficial, se observa a varios agentes reunidos en el área. En la escena, uno de los oficiales apunta su arma en tono de broma hacia otro compañero que permanece dentro de una patrulla.
Segundos después, el agente que está dentro del vehículo policial responde manipulando su arma y se produce el disparo. El proyectil impacta al oficial que estaba en el exterior del vehículo, quien queda herido mientras los demás agentes reaccionan de inmediato para asistirlo.
El video muestra la confusión posterior al incidente, ocurrido en cuestión de segundos, antes de que el herido sea auxiliado por sus compañeros.
Oficial logró recuperarse
De acuerdo con el reporte oficial, el oficial lesionado sobrevivió al hecho y posteriormente logró recuperarse de las heridas.
El jefe del Departamento de Policía de Pasadena, Pasadena Police Department, Gene Harris, calificó el incidente como una conducta peligrosa y contraria a los protocolos institucionales, al tratarse de un manejo indebido de armas de fuego en un entorno laboral.
Las autoridades informaron que la difusión del video se realizó hasta ahora para no interferir con las diligencias de investigación. El caso continúa bajo revisión por parte de la policía de Pasadena y la Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles.
Las pesquisas siguen en curso para determinar responsabilidades con base en el video, testimonios y evidencia forense. Hasta el momento no se han revelado identidades ni se han anunciado sanciones disciplinarias.