 Gobierno descarta que investigación arqueológica requiera cierre de la Usac
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Gobierno descarta que investigación arqueológica requiera cierre de la Usac

Autoridades aseguran que la investigación arqueológica que se realiza en el marco del proyecto en el campus central no afecta las actividades académicas ni la elección de rector.

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USAC RECTOR,
USAC RECTOR / FOTO:

El Gobierno de Guatemala informó que no existen procesos en curso que requieran el cierre de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en relación con la investigación arqueológica identificada como 04-2026.

Según se indicó en un comunicado oficial, el proyecto denominado "Ampliación del Campus Universitario, Torre de Parqueos", que se desarrolla en la zona 12 capitalina, no implica bajo ninguna circunstancia la suspensión de actividades académicas ni el cierre del campus universitario.

Las autoridades señalaron que cualquier afirmación en ese sentido carece de fundamento. Asimismo, indicaron que el Ministerio de Cultura y Deportes instruyó al Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) que los trabajos de rescate arqueológico inicien después de la elección de rector, programada para el 8 de abril de 2026, con el fin de no interferir en el proceso.

El comunicado también destaca que el proyecto no cuenta actualmente con licencia ambiental, requisito legal indispensable para su ejecución, por lo que su desarrollo no puede avanzar en este momento.

Finalmente, el Ejecutivo reiteró que la decisión de suspender o mantener actividades presenciales durante la jornada electoral corresponde exclusivamente a las autoridades universitarias, y reafirmó su postura de respaldo a los procesos democráticos dentro de la USAC.

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