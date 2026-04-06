 Usac llama al diálogo tras toma de sus instalaciones en zona 12
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Usac llama al diálogo tras toma de sus instalaciones en zona 12

La Universidad de San Carlos informó que un grupo de personas desconocidas, con el rostro cubierto, han tomado el campus central.

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Estudiantes mantuvieron ocupado el campus central, en la zona 12., Foto Archivo
Estudiantes mantuvieron ocupado el campus central, en la zona 12. / FOTO: Foto Archivo

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) informó que este lunes, 6 de abril, un grupo de personas desconocidas con el rostro cubierto tomó las instalaciones del Campus Central, ubicado en la zona 12 capitalina, sin autorización y se encuentra bloqueando el acceso a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Según el comunicado oficial, la acción impide la libre locomoción dentro del recinto universitario y afecta el desarrollo normal de las actividades académicas y laborales de la comunidad sancarlista.

De acuerdo con la información proporcionada por la referida casa de estudios, los ocupantes manifiestan su rechazo al alza en el precio del combustible, el encarecimiento de la canasta básica y el incremento en las tarifas del transporte público.

Ante esta situación, la universidad hizo un llamado a las personas que mantienen tomadas las instalaciones a privilegiar el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas, en el marco del respeto a la autonomía universitaria y en beneficio de la población guatemalteca.

Asimismo, la institución exhortó a respetar el derecho a la educación superior pública, el derecho al trabajo y la libre locomoción, los cuales se ven afectados por la ocupación del Campus Central.

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