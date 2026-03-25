USAC: Estudiantes exigen transparencia en elección de rector

Estudiantes de diversas facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) alzaron su voz este miércoles, 25 de marzo, para denunciar presuntas irregularidades en el proceso de elección de rector, exigiendo transparencia y el respeto a los resultados democráticos. Los universitarios, que se congregaron en las afueras del Museo de la USAC (Musac), acusaron al Consejo Superior Universitario (CSU) de intentar manipular el proceso a favor del actual rector, Walter Mazariegos, y de no acreditar a los cuerpos electorales estudiantiles que no le son afines. La comunidad estudiantil ha interpuesto amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para garantizar la legitimidad de las próximas elecciones.
La manifestación contó con la participación de representantes de unidades académicas clave como Farmacia, Ingeniería, Economía, Agronomía, Veterinaria, Medicina y Arquitectura. Desde el inicio de la conferencia, los estudiantes hicieron un llamado enérgico para que se respeten los resultados de las votaciones internas, las cuales, según sus declaraciones, reflejan una clara mayoría a favor de planillas no vinculadas con Mazariegos. Los estudiantes aseguran que de nueve cuerpos electorales, siete han sido ganados por planillas que no respaldan al actual rector.
Los universitarios expresaron su profunda preocupación por la posibilidad de ser criminalizados y de que se presenten impugnaciones infundadas contra sus cuerpos electorales, lo que podría derivar en la anulación de su participación. Según los estudiantes, el CSU llevó a cabo una sesión en la que solo se acreditaron a los cuerpos electorales que mantienen afinidad con Walter Mazariegos, dejando de lado a aquellos que representan una oposición.
Una de las principales quejas radica en la supuesta intención de anular los cuerpos electorales de Agronomía e Ingeniería, sin que se les haya proporcionado una justificación clara para dichas impugnaciones. Esta situación genera incertidumbre y temor entre los estudiantes, quienes ven en estas acciones un intento de coartar su derecho a elegir y ser elegidos de manera justa.
Además de las irregularidades en la acreditación, los estudiantes denunciaron la filtración de datos personales de electores, incluyendo nombres y números de teléfono. Esta información, presuntamente extraída del Departamento de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos, es percibida como una forma de acoso y una violación a la privacidad, lo que agrava el clima de desconfianza en el proceso electoral.
Acciones legales y próximos pasos
Ante este escenario, los estudiantes han recurrido a la vía legal. Ayer, interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el objetivo de evitar que se voten las planillas electas de Ingeniería y Arquitectura y para asegurar la acreditación de todas las planillas estudiantiles, no solo las afines a Walter Mazariegos. Este amparo busca garantizar que las elecciones programadas para el 8 de abril se celebren de manera limpia y transparente.
Hoy, se espera una reunión crucial del CSU a las 15:00 horas, donde los estudiantes esperan que se les acredite como futuros electores de sus respectivas facultades. En previsión de posibles decisiones adversas, los universitarios anunciaron que entregarán un segundo y un tercer amparo ante la CC, reafirmando su compromiso con la defensa de la autonomía universitaria y la democracia interna.
Los estudiantes recordaron que la historia de la Universidad de San Carlos ha sido siempre la de luchar a favor del pueblo. Sin embargo, lamentan que en la actualidad la institución parezca estar "cooptada" por intereses particulares, específicamente los de Mazariegos, quien, según ellos, busca beneficios personales a través del control de la rectoría. La comunidad estudiantil considera que la universidad, pilar de la sociedad guatemalteca, está siendo instrumentalizada.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.