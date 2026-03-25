 Encapuchados cierran accesos de la Usac y afectan tránsito en el sector
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Encapuchados cierran accesos de la Usac y afectan tránsito en el sector

Se mantienen cerrados los portones del campus central de la universidad.

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., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Una situación complicada se mantiene este miércoles, 25 de marzo, en cuanto al tema del tránsito en el perímetro del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), ubicado en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Esta situación se debe a que un grupo de encapuchados cerró los accesos a esa casa de estudios.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, confirmó en horas de la madrugada que estas personas mantienen los portones de la Usac cerrados, afectando la circulación vehicular en la avenida Petapa y 32 calle y el Periférico, en el tramo yendo hacia la 11 avenida de la zona 12.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los encapuchados y las razones específicas detrás de la medida. Sin embargo, situaciones similares en el pasado han estado vinculadas a protestas internas o demandas relacionadas con la administración universitaria o la coyuntura del país.

Autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas evitar el área, utilizar vías alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales para prevenir mayores contratiempos.

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