 APG exige garantizar acceso a la prensa en elección de rector de la USAC
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APG exige garantizar acceso a la prensa en elección de rector de la USAC

Ante la próxima elección de Rector, la APG insta a las autoridades de la USAC a garantizar el acceso pleno de periodistas y medios de comunicación a todas las fases de este proceso.

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Foto: Archivo.
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La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), manifestó su profunda preocupación ante los recurrentes obstáculos impuestos por la actual administración de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) al ejercicio del periodismo y al libre acceso a la información pública en eventos de interés nacional, como lo es la elección del rector.

"La APG reitera que el periodismo no constituye un privilegio, sino un derecho inherente a toda sociedad democrática. En ese sentido, recuerda que el Artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que "es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa", garantizando así el pleno ejercicio de la libertad de expresión.", indicó 

Asimismo, el Artículo 5 de la Ley de Libre Emisión del Pensamiento dispone que no puede limitarse el acceso a las fuentes de información ni restringirse la labor de los periodistas, principio fundamental que respalda el derecho de la población a estar debidamente informada.

Ante la próxima elección de Rector, programada para el 8 de abril de 2026, dicha asociación instó de manera firme a las autoridades de la USAC y a todos los actores involucrados a garantizar, sin restricciones ni condicionamientos, el acceso pleno de periodistas y medios de comunicación a todas las fases de este proceso.

La APG indicó que la elección del rector de la USAC, constituye un hecho de evidente interés público. "Limitar la cobertura mediática no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también genera incertidumbre sobre la transparencia y legitimidad del proceso.", expresó.

La APG enfatizó que obstaculizar la labor periodística constituye una forma de censura incompatible con el Estado de Derecho y con los principios democráticos.

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