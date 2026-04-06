Cierre de Usac complica tránsito en los alrededores

Serias complicaciones para la circulación vehicular se presentan este lunes, 6 de abril, en sectores de la avenida Petapa y el anillo Periférico debido al cierre que se mantiene en la sede central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), zona 12 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información sobre esta situación, un grupo de personas encapuchadas que aparentemente serían estudiantes universitarios permanece manifestando en el final anillo Periférico, frente al campus, donde está bloqueado el paso.
Esta situación afecta la movilidad vial en los diferentes sectores aledaños, principalmente impacta en las personas que se dirigen hacia la colonia Reformita y el Periférico norte, pues este es el retorno para quienes provienen del sur de la capital.
"La Usac sigue cerrada, los portones están con candados, no hay acceso vehicular, ni peatonal. La avenida Petapa está cerrada, por lo que se presentan complicaciones de movilidad", explicó Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala.
Agregó que varias personas se quedaron afuera de la sede y que en el área han sido colocados algunos carteles y mantas donde se detalla que el tema de la medida de hecho es el alza al combustible.