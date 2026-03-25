USAC suspende actividades presenciales en campus central

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) anunció este miércoles, 25 de marzo, la suspensión temporal de las actividades presenciales en su campus central, ubicado en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, debido a una situación registrada dentro en instalaciones en la que grupos de encapuchados cerraron los ingresos.
A través de un comunicado oficial, la casa de estudios indicó que la medida aplica únicamente para este día, mientras se evalúan las condiciones para retomar la normalidad. No obstante, las labores académicas y administrativas continúan desarrollándose mediante la modalidad de teletrabajo, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios institucionales.
En el documento, las autoridades universitarias también reconocieron el valor histórico y cultural de la tradicional Huelga de Dolores, destacando su relevancia dentro de las expresiones estudiantiles del país. Sin embargo, reiteraron su compromiso con el respeto, el diálogo y el desarrollo ordenado de las actividades académicas.
Asimismo, la Usac informó que ya se han iniciado gestiones de diálogo orientadas a lograr la apertura del campus, buscando resolver cualquier situación que esté afectando el funcionamiento normal de la institución.
Finalmente, la universidad recomendó a la comunidad universitaria mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer actualizaciones sobre la reanudación de actividades presenciales.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7