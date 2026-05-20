La reflexión de Luis Enrique antes de la final de Champions

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, se refirió en la previa de la final de la Liga de Campeones a su momento actual en el banquillo y al desafío que representa disputar otra final europea. En una jornada de medios organizada en Poissy, el técnico español destacó tanto la exigencia del torneo como la dificultad de mantener la regularidad en un fútbol cada vez más cambiante. Su discurso giró en torno a la competitividad constante y la capacidad de adaptación.
Luis Enrique dejó clara su filosofía de trabajo y su relación con el fútbol al afirmar: "El fútbol me ha dado mucho más de lo que yo le doy. Nunca he buscado estar entre los mejores entrenadores, lo que busco es siempre ser competitivo, en todo momento estar listo para ganar, hacer el mejor entrenamiento, la mejor charla". El técnico insistió en que su objetivo no es el reconocimiento personal, sino la preparación diaria para competir al máximo nivel.
Luis Enrique va por el bicampeonato con el PSG
En otro momento de su intervención, el entrenador del PSG subrayó la naturaleza imprevisible del deporte y la necesidad de adaptación constante, especialmente al trabajar con nuevas generaciones de futbolistas. En ese sentido, señaló: "Ahora tengo a jugadores que son más jóvenes que mis hijos, tengo que adaptarme a nuevos lenguajes, nuevas formas de entender el mundo. Esa imprevisibilidad es algo que me motiva". Además, añadió: "En el fútbol hay que cambiar todo el tiempo, de lo contrario sería muy fácil. El futuro del fútbol va en ese sentido, tener menos control para sorprender a los adversarios".
De cara a la final, Luis Enrique también analizó al Arsenal y elogió el trabajo de su entrenador, Mikel Arteta, destacando su impacto en el rendimiento del equipo inglés. Sobre los "Gunners", afirmó que son "el mejor equipo del mundo sin balón", resaltando su solidez defensiva y su capacidad para competir sin necesidad de dominar la posesión. También valoró que Arteta ha sabido transformar la mentalidad del equipo y potenciar su identidad competitiva.
Finalmente, el técnico español subrayó el rendimiento del PSG en la competición, así como la importancia de la mentalidad dentro del proyecto deportivo. El equipo ha destacado por su capacidad goleadora en la Champions, y Luis Enrique remarcó que "son estadísticas que muestran nuestro nivel". A su vez, puso en valor el trabajo de su cuerpo técnico, especialmente de su segundo entrenador y del psicólogo del equipo, a quienes considera piezas clave en la evolución del grupo y en la construcción de una mentalidad ganadora.