Riquelme pide un "cambio de ciclo" en el Real Madrid

El empresario español Enrique Riquelme dejó abierta la posibilidad de competir por la presidencia del Real Madrid, luego de asegurar que le "encantaría" presentarse a las elecciones convocadas por el club blanco. Durante su participación en el VII Foro Internacional de Expansión, Riquelme explicó que todavía no ha tomado una decisión definitiva, aunque confirmó que trabaja junto a su equipo en la elaboración de un proyecto que pueda resultar "ilusionante" tanto en el ámbito institucional como en el deportivo. "No te voy a decir si hoy voy porque no lo sé; estamos trabajando, tenemos cinco días, trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto", declaró.
El presidente ejecutivo del Grupo Cox sostuvo que existe una "obligación ética y moral" por parte de los socios madridistas de dar un paso adelante si consideran que pueden aportar nuevas ideas a la institución. Según explicó, su intención no pasa únicamente por competir electoralmente, sino por fomentar una verdadera participación democrática dentro del club. "Tenemos la suerte de poder dar un paso adelante y exponer algo que pueda tener sentido y ser ilusionante, o dar un paso adelante en esa democracia", señaló Riquelme, quien reconoció que las actuales normas electorales dificultan cualquier candidatura alternativa.
Enrique Riquelme busca ser la competencia de Florentino Pérez
A pesar de ello, el empresario aseguró que entiende las reglas establecidas y que no pretende convertir su posible candidatura en una confrontación directa con la actual dirigencia encabezada por Florentino Pérez. "Sabemos que es complicado, que son las normas y no tenemos derecho a quejarnos", expresó. No obstante, dejó entrever que existe cierta inconformidad con la estructura actual del proceso electoral y afirmó que no desea "ser parte de una estructura democrática que no interesa a algunos de los socios". Riquelme también indicó que, incluso si no lograra imponerse en las elecciones, esperaría que algunas de sus propuestas pudieran servir para mejorar la calidad institucional y deportiva del club.
Uno de los puntos que más llamó la atención de sus declaraciones fue su advertencia sobre el futuro modelo de propiedad del Real Madrid. Riquelme afirmó que estos comicios "pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid porque viene la privatización, o eso es lo que se anuncia". Bajo esa premisa, insistió en que los socios tienen la responsabilidad de defender el carácter social de la entidad. "Tenemos una obligación ética y moral los que no estamos de acuerdo con esa privatización de que el Real Madrid siga siendo de sus socios", manifestó ante los medios, reforzando así uno de los pilares de su eventual proyecto presidencial.
El empresario de 37 años también reveló que originalmente preparaba una estrategia con miras a 2028, pero que el adelanto electoral promovido por Florentino Pérez cambió completamente el escenario. Aun así, afirmó que lleva tiempo trabajando en una propuesta "transformadora" y con una fuerte ambición deportiva. "Tenemos un proyecto que llevamos muchos años preparando, superilusionante, transformador", comentó. Además, reconoció que resulta complicado cerrar acuerdos o incorporar nombres importantes en apenas unos días, aunque aseguró que ya existen conversaciones avanzadas. "Una serie de jugadores ilusionantes no se cierra en cinco días", añadió, sin revelar detalles para evitar "conflictos innecesarios".
Riquelme, conocido en el mundo empresarial como el "Rey del Sol" por su liderazgo en el sector energético y sus proyectos internacionales en Latinoamérica, reiteró finalmente su respeto hacia Florentino Pérez y hacia la historia reciente del Real Madrid. "Respeto total al Real Madrid, a la institución, a don Florentino Pérez como empresario y como presidente; hemos disfrutado todos de los títulos", afirmó. Sin embargo, insistió en que los socios deben tener la oportunidad de debatir diferentes visiones sobre el futuro del club. Mientras el plazo de presentación de candidaturas continúa abierto hasta el sábado, el empresario mantiene la incógnita sobre si finalmente dará el paso para desafiar al actual mandatario madridista.