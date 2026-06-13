 Ariana Grande critica uso de su música en video de ICE

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Ariana Grande critica uso de su música en video migratorio difundido por ICE

El video también incluía un mensaje en el que se destacaba la política migratoria de la administración Trump.

Compartir:
Ariana Grande Critics Choice, Instagram
Ariana Grande Critics Choice / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La cantante Ariana Grande se sumó a las críticas contra las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump luego de que un video difundido en redes sociales por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilizara una de sus canciones para acompañar imágenes de arrestos de migrantes.

La controversia surgió después de que la agencia federal publicara en TikTok un video de apenas 14 segundos en el que aparecen agentes realizando detenciones y colocando esposas a varias personas. Según reportes de medios estadounidenses, el material fue musicalizado con "Bye", una canción incluida en Eternal Sunshine, el séptimo álbum de estudio de la artista lanzado en 2024.

La cantante exige que dejen de usar su música 

El video también incluía un mensaje en el que se destacaba la política migratoria de la administración Trump, asegurando que el mandatario había logrado "la frontera más segura de la historia". Sin embargo, tras la polémica, el audio fue eliminado de la publicación.

Grande reaccionó directamente en la plataforma al enterarse del uso de su música. La intérprete expresó su rechazo a que sus canciones fueran vinculadas con acciones migratorias de esa naturaleza y pidió que no fueran utilizadas "en relación con esta barbarie, inhumanidad y atrocidad". No obstante, diversos reportes indican que el comentario aparentemente fue ocultado poco después de ser publicado.

La respuesta de la Casa Blanca no tardó en llegar. Abigail Jackson, portavoz de la administración estadounidense, defendió las acciones de ICE y aseguró que lo verdaderamente "bárbaro, inhumano y atroz" son los delitos cometidos por algunos inmigrantes indocumentados contra ciudadanos estadounidenses.

Esta no es la primera vez que Ariana Grande manifiesta públicamente su postura sobre temas migratorios. En enero pasado, durante la ceremonia de los Globos de Oro, la cantante llamó la atención al portar un pin con la frase "ICE OUT", una consigna utilizada por activistas que exigen reformas profundas al sistema migratorio de Estados Unidos.

En Portada

Ataque armado en la ruta al Pacífico deja muerto a piloto de tráilert
Nacionales

Ataque armado en la ruta al Pacífico deja muerto a piloto de tráiler

08:03 AM, Jun 13
PNC captura a hombre acusado de practicar cesárea improvisada a su hija t
Nacionales

PNC captura a hombre acusado de practicar cesárea improvisada a su hija

07:46 AM, Jun 13
Atienden inundación y derrumbe en Jutiapa por recientes lluviast
Nacionales

Atienden inundación y derrumbe en Jutiapa por recientes lluvias

07:31 AM, Jun 13
Trump anuncia la muerte del líder de banda venezolana Tren de Araguat
Internacionales

Trump anuncia la muerte del líder de banda venezolana Tren de Aragua

08:07 AM, Jun 13
Ariana Grande critica uso de su música en video migratorio difundido por ICEt
Farándula

Ariana Grande critica uso de su música en video migratorio difundido por ICE

08:51 AM, Jun 13

Temas

Mundial 2026DestacadasGuatemalaFútbolCopa del Mundoredes sociales#ViralesMundial2026Estados Unidos#liganacionalFIFAReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar