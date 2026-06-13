Ariana Grande critica uso de su música en video de ICE

La cantante Ariana Grande se sumó a las críticas contra las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump luego de que un video difundido en redes sociales por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilizara una de sus canciones para acompañar imágenes de arrestos de migrantes.
La controversia surgió después de que la agencia federal publicara en TikTok un video de apenas 14 segundos en el que aparecen agentes realizando detenciones y colocando esposas a varias personas. Según reportes de medios estadounidenses, el material fue musicalizado con "Bye", una canción incluida en Eternal Sunshine, el séptimo álbum de estudio de la artista lanzado en 2024.
La cantante exige que dejen de usar su música
El video también incluía un mensaje en el que se destacaba la política migratoria de la administración Trump, asegurando que el mandatario había logrado "la frontera más segura de la historia". Sin embargo, tras la polémica, el audio fue eliminado de la publicación.
Grande reaccionó directamente en la plataforma al enterarse del uso de su música. La intérprete expresó su rechazo a que sus canciones fueran vinculadas con acciones migratorias de esa naturaleza y pidió que no fueran utilizadas "en relación con esta barbarie, inhumanidad y atrocidad". No obstante, diversos reportes indican que el comentario aparentemente fue ocultado poco después de ser publicado.
La respuesta de la Casa Blanca no tardó en llegar. Abigail Jackson, portavoz de la administración estadounidense, defendió las acciones de ICE y aseguró que lo verdaderamente "bárbaro, inhumano y atroz" son los delitos cometidos por algunos inmigrantes indocumentados contra ciudadanos estadounidenses.
Esta no es la primera vez que Ariana Grande manifiesta públicamente su postura sobre temas migratorios. En enero pasado, durante la ceremonia de los Globos de Oro, la cantante llamó la atención al portar un pin con la frase "ICE OUT", una consigna utilizada por activistas que exigen reformas profundas al sistema migratorio de Estados Unidos.