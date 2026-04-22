 Nueva Santa Rosa pone pie y medio en semifinales
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Nueva Santa Rosa pone pie y medio en semifinales

Este jueves siguen las emociones en la llamada "Liga de Ascenso" del futbol guatemalteco.

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Nueva Santa Rosa derrotó a Gomerano en cuartos de final
Nueva Santa Rosa derrotó a Gomerano en cuartos de final / FOTO: Liga de Futbol Primera División

El equipo de Nueva Santa Rosa sacó provecho de su localía y en un partido fundamental en el inicio de los cuartos de final de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala alcanza un marcador que lo hace soñar con conseguir el boleto a la etapa de semifinales del Torneo Clausura 2026.

En el estadio Pedro García Arredondo, de gramilla sintética, el Nueva Santa Rosa recibió a las 19:00 horas al Deportivo Gomerano en la fase de ida de cuartos de final de la llamada "Liga de Ascenso" en busca de un triunfo para llegar con buena renta para el partido del próximo sábado en condición de visitante.

Pero esta noche fue llena de goles, de pasión, de entrega, de sacrificio, y el equipo local venció a Gomerano por un marcador de 4-0 con goles de Carlos Artola en dos oportunidades, Sergio Mina y Gonzalo Pocasangre.

Es un resultado fabuloso para el equipo santarroseño que ahora sueña en serio con el boleto a semifinales del Clausura 2026.

Con este resultado, Gomerano queda contra la espada y la pared. Deberá esforzarse al mil por ciento en el partido de vuelta si quiere ser semifinalista. El conjunto escuintleco queda bajo la obligación de ganar el partido del fin de semana 4-0 como mínimo para forzar al alargue o por 5-0 para avanzar a la siguiente ronda y seguir con el sueño de ser equipo de Liga Nacional.

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Nueva Santa Rosa vence a Gomerano - Liga de Futbol Primera División

Coatepeque-San Pedro  

Este miércoles 22 de abril arrancó la serie de cuartos de final, de ida, en la Primera División, y el primer partido fue entre Coatepeque y San Pedro, el cual se jugó el primer tiempo con marcador de 0-0.

Pero el segundo tiempo no pudo desarrollarse ya que una fuerte lluvia dejó un terreno de juego anegado y fue imposible realizar la etapa complementaria pese al tiempo de una hora que se dio para saber si era posible seguir jugando.

Este duelo se reprogramó para que se juegue la segunda parte este jueves 23 de abril en el estadio Israel Barrios de Coatepeque, Quetzaltenango, en un horario de las 21:00 horas.   

Condiciones climáticas obligan a reprogramar el Coatepeque vs. San Pedro

La segunda parte del compromiso que se celebraba en el estadio Israel Barrios no pudo dar inicio debido a las condiciones del terreno de juego.

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