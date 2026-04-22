Segunda parte del Coatepeque vs. San Pedro se juega jueves

La fiesta de los cuartos de final de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala comenzó este miércoles 22 de abril con el duelo entre Coatepeque F. C. y San Pedro, uno de los duelos más atractivos de esta fase, pero nadie contaba que el arranque de esta eliminatoria quedaría suspendido tras el primer tiempo por situaciones relacionadas al tema climático.
Coatepeque recibió a San Pedro en el estadio Israel Barrios bajo un clima nublado y lluvioso, condiciones climáticas que prevalecen en la mayoría del país este día. El juego comenzó sin mayor novedad en cuanto al tema clima, pero a lo largo del partido la lluvia comenzó a afectar el desarrollo del juego.
Pese a ello, se logró solventar la primera parte del compromiso entre dos históricos candidatos al ascenso, pero para el arranque de la segunda parte, no se pudo realizar ya que la lluvia caía y fuerte en Coatepeque.
Tras la lluvia, y un terreno de juego ya no en óptimas condiciones para la continuidad del juego, se decidió dar un tiempo prudente de una hora para el reinicio de la etapa de complemento, es decir, a las 15:00 horas.
Llegada esa hora, el árbitro del partido, Wildomar Ramírez habló con los capitanes de los equipos que solventaban el partido en el estadio Israel Barrios y tras una serie de argumentos se les informó que el partido no podía jugarse en el segundo tiempo.
La reprogramación de la etapa de complemento quedó establecida, por reglamento, para este jueves 23 de abril a las 09:00 horas.
La afición que ya había ingresado al escenario deportivo tendrá la prioridad para que pueda volver a ingresar al escenario deportivo, previo a mostrar comprobante del boleto pagado.
#PrimeraDivisiónGT?? | El árbitro Wildomar Ramírez da a conocer a los equipos Coatepeque y San Pedro sobre la suspensión del partido por motivo de lluvia y se reanudará este jueves a las 09:00 horas. ? @wgcolloy.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) April 22, 2026
Visite nuestro sitio web ??? https://t.co/GkB9E30Pn7 pic.twitter.com/KPW33dAYB7
Programación de los cuartos de final, partidos de ida
- Miércoles 22 de abril: Coatepeque 0-0 San Pedro, reprogramada la segunda parte para este jueves 23 a las 09:00 horas
- Miércoles 22 de abril: Nueva Santa Rosa vs. Deportivo Gomerano a las 19:00 horas en el estadio Pedro Arredondo
- Jueves 23 de abril: Chichicasteco vs. Iztapa a las 15:30 horas en el estadio Tzocoma
- Jueves 23 de abril: Suchitepéquez vs. Chiquimulilla a las 19:00 horas en el estadio Carlos Salazar Hijo