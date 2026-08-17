Sergio Chumil volverá a disputar la Vuelta a España

El ciclismo guatemalteco volverá a tener representación en una de las competencias más importantes del calendario internacional. El Burgos Burpellet BH confirmó su nómina para la Vuelta a España y, por segundo año consecutivo, Sergio Chumil forma parte de los ocho corredores seleccionados para afrontar la última de las tres Grandes Vueltas de la temporada.
El actual campeón guatemalteco de ruta y contrarreloj disputará así su segunda Vuelta a España, después de protagonizar un momento histórico en la edición anterior. Chumil se convirtió entonces en el primer ciclista de Guatemala en completar la exigente ronda española, dejando una huella importante para el deporte nacional y demostrando su capacidad para competir al más alto nivel.
Chumil buscará mejorar lo hecho el año pasado
Su primera experiencia no estuvo exenta de dificultades. Durante la competencia, un virus que afectó al equipo puso en duda su continuidad, pero el guatemalteco logró sobreponerse a las complicaciones y mantenerse en carrera hasta el final. Su perseverancia le permitió completar una de las pruebas más exigentes del ciclismo mundial y sumar una valiosa experiencia que ahora buscará aprovechar en su segunda participación.
El Burgos Burpellet BH vuelve a depositar su confianza en Chumil para una edición que se presenta llena de retos y oportunidades. El conjunto español buscará tener protagonismo y luchar por victorias de etapa, mientras el guatemalteco intentará aportar su fortaleza y seguir creciendo en el máximo nivel del ciclismo. La Vuelta a España comenzará este sábado 22 de agosto en Mónaco y concluirá el 13 de septiembre en Granada, tras varias semanas de alta montaña, jornadas explosivas y recorridos que pondrán a prueba a los mejores especialistas del pelotón.