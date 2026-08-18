Fallece Bill Rasmussen, fundador de ESPN

William F. "Bill" Rasmussen, fundador de ESPN y uno de los grandes visionarios de la industria de los medios deportivos, falleció este martes 18 de agosto de 2026 a los 93 años. Su muerte se produjo como consecuencia de los efectos de la enfermedad de Parkinson, con la que había sido diagnosticado públicamente en 2019. Rasmussen dejó una huella imborrable al convertir una idea que parecía poco convencional en una de las plataformas deportivas más influyentes del mundo.
La historia de ESPN comenzó en 1978, cuando Rasmussen y su hijo Scott exploraban las posibilidades que ofrecía la entonces emergente tecnología de transmisión televisiva vía satélite. Durante un viaje por Connecticut, ambos imaginaron la creación de una cadena dedicada exclusivamente al deporte. La iniciativa evolucionó rápidamente hasta convertirse en una propuesta de alcance nacional y, con el respaldo financiero de Getty Oil, un acuerdo de programación con la NCAA y un importante convenio publicitario con Anheuser-Busch, ESPN salió al aire el 7 de septiembre de 1979 en 1.4 millones de hogares. Aquella primera noche también nació SportsCenter, programa que se convertiría en el emblema de la cadena y en uno de los espacios deportivos más reconocidos de la televisión.
El legado que deja Bill Rasmussen
Como primer presidente y fundador de ESPN, Rasmussen fue determinante en los primeros pasos de la compañía y en la construcción de una nueva forma de consumir información deportiva. Bajo su liderazgo, la cadena apostó por una programación permanente y por coberturas que en aquel momento eran poco habituales, entre ellas la transmisión de las primeras rondas del torneo masculino de baloncesto de la NCAA. Con el paso de las décadas, aquella pequeña empresa instalada en Bristol, Connecticut, pasó de contar con unos 80 empleados a convertirse en un gigante internacional de los medios deportivos. "Bill fue nuestro George Washington y un buen amigo", recordó el veterano presentador Chris Berman, quien se incorporó a ESPN apenas tres semanas después de su lanzamiento.
Tras dejar su participación activa en ESPN en 1980, Rasmussen continuó vinculado al deporte y a los medios como consultor y emprendedor. Recibió numerosos reconocimientos, entre ellos su incorporación al Sports Broadcasting Hall of Fame en 2025, y fue distinguido por instituciones como Rutgers University y DePauw University.
También se convirtió en defensor de quienes padecen Parkinson y participó en distintas iniciativas benéficas. Para Jimmy Pitaro, presidente de ESPN, su legado permanece en la cultura de innovación y emprendimiento de la empresa. La historia de ESPN, que hoy llega a millones de aficionados en todo el mundo, comenzó con una idea surgida en una conversación entre un padre y su hijo; Rasmussen tuvo la visión y la determinación para hacerla realidad.