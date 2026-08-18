Atlético no convoca a Julián Álvarez para el debut en liga

Julián Álvarez no disputará este miércoles el primer partido de temporada del Atlético de Madrid, que se enfrentará al Málaga en el estadio Metropolitano. El delantero argentino apenas acumula ocho días de pretemporada después de incorporarse al equipo tras sus vacaciones posteriores al Mundial 2026, por lo que Diego Simeone considera que todavía necesita fortalecer su preparación física antes de volver a competir.
El atacante inició su trabajo individual el martes 11 de agosto y un día después se incorporó al grupo junto con los internacionales españoles Marcos Llorente y Álex Baena. Simeone explicó que los tres se encuentran en una situación similar y prefirió no arriesgar a ninguno en el estreno liguero. "Entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones (físicas) para poder jugar o participar. Esperemos en estos cuatro días ya evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos", señaló el técnico argentino en la rueda de prensa previa al encuentro.
La ausencia de Álvarez no responde a una sanción
El entrenador rojiblanco confía en que Álvarez pueda estar disponible para la segunda jornada, cuando el Atlético reciba al Villarreal el próximo domingo. "Todavía tiene que tener un puntito más de entrenamientos para poder llegar de la mejor manera al domingo (en la segunda cita, ante el Villarreal, en el Metropolitano) y entiendo que necesita más entrenamientos para que esté mejor", afirmó Simeone. En cambio, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill, Kang In Lee y Giuliano Simeone sí estarán en la convocatoria, aunque también llegan con ciertas limitaciones al no haber disputado todavía un partido completo durante la pretemporada.
Más allá de su condición física, el futuro de Julián Álvarez también ha generado especulación debido al interés del Barcelona, aunque el delantero, salvo un giro inesperado, continuará en el Atlético de Madrid, donde tiene contrato hasta 2030. Simeone fue contundente al ser consultado por la situación: "Si el dueño del club tajantemente habla de la manera cual habló, no hay más. Esto es como en los juicios, no ha lugar". El técnico añadió que el club trabaja para proteger al futbolista y que pueda recuperar su mejor nivel: "Intentando cuidar a la persona y al jugador y esperar que esté en las condiciones (físicas de entrenamientos, tras sumar tan sólo una semana de pretemporada) que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio".