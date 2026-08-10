Julián Álvarez se une al Atlético con su futuro en el aire

Julián Álvarez se incorporó este lunes a la pretemporada del Atlético de Madrid, aunque su continuidad en el conjunto colchonero sigue siendo una incógnita. El delantero argentino regresó al trabajo después de haber expresado públicamente, durante el Mundial 2026, su deseo de abandonar el club y buscar un nuevo destino. Sus declaraciones abrieron un escenario de incertidumbre en torno a uno de los principales nombres de la plantilla rojiblanca.
La situación tomó fuerza después del partido entre Argentina y Austria, cuando Álvarez fue consultado en zona mixta sobre sus planes para la próxima temporada. El atacante fue contundente al referirse a su futuro y manifestó su intención de buscar una salida, vinculando además ese deseo con la posibilidad de cumplir su anhelo de jugar en el FC Barcelona. Ese 22 de junio, el argentino declaró: "No puedo esconderme, lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño".
El Atlético no piensa vender a Julián Álvarez
Las palabras del delantero no fueron bien recibidas por la directiva del Atlético de Madrid. El CEO del club, Miguel Ángel Gil Marín, dejó claro que la entidad no tiene previsto aceptar ofertas por Álvarez y que cualquier equipo interesado deberá afrontar su cláusula de rescisión, establecida en 500 millones de euros. De esta manera, el conjunto madrileño mantiene una postura firme mientras el mercado de fichajes avanza y el futuro del argentino continúa sin resolverse.
Por ahora, Álvarez ha cumplido con su obligación de presentarse a los entrenamientos y ya trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico rojiblanco. Junto al argentino también se incorporaron los campeones del mundo Marcos Llorente y Álex Baena, además del guardameta argentino Juan Musso.
El Atlético informó que "en los próximos días realizarán un plan específico de trabajo antes de unirse con el grupo". Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en las próximas semanas, en las que podría definirse si la 'Araña' continúa en el Metropolitano o finalmente emprende el camino hacia un nuevo destino.