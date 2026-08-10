 Riesgoso traslado de niños en moto genera alarma en Quetzaltenango
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VIDEO: Riesgoso traslado de dos niños en moto genera alarma en Quetzaltenango

Captan a mujer trasladando a dos niños en motocicleta en una situación de alto riesgo.

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Forma en que dos niños son trasladados en moto genera preocupación en Quetzaltenango., Captura de pantalla video de X.
Forma en que dos niños son trasladados en moto genera preocupación en Quetzaltenango. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales ha generado preocupación entre usuarios debido a la forma en que una mujer transporta a dos niños mientras conduce una motocicleta por la avenida La Independencia, en Quetzaltenango.

En las imágenes, captadas por un automovilista que circulaba detrás de la motocicleta, se observa a la conductora avanzar con los dos menores, aparentemente de entre uno y dos años. Uno de los niños es llevado en un cargador colocado en la parte frontal de la mujer, mientras que el otro permanece en la espalda.

La situación que más llamó la atención ocurre con el menor que viaja en la parte posterior. El niño permanece de pie sobre el asiento de la motocicleta y, mientras el vehículo avanza, evidencia dificultades para mantener el equilibrio. El único elemento que aparentemente evita que caiga es el cargador utilizado por la conductora.

Al llegar a una esquina y realizar un giro hacia la derecha, el riesgo se hace más evidente, ya que el menor queda prácticamente fuera del asiento y sostenido únicamente por el sistema de carga. Un movimiento inesperado o una falla en el sujetador podría provocar una caída y ocasionar lesiones de gravedad.

Opiniones divididas

El video ha generado opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios califican la acción como una conducta imprudente que pone en peligro la vida de los menores, mientras otros consideran que situaciones de este tipo reflejan las dificultades económicas y de movilidad que enfrentan algunas madres para trasladarse con sus hijos.

Las imágenes también han abierto nuevamente el debate sobre la seguridad de los menores durante los desplazamientos en motocicleta y la importancia de utilizar mecanismos adecuados de protección para reducir los riesgos en caso de una emergencia vial.

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