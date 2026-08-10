MP: Pandillas incursionan en el narcomenudeo y narcotráfico

A través de un comunicado el Ministerio Público (MP) informó que las investigaciones recientes han establecido que las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 han evolucionado hacia estructuras criminales más complejas y con presencia transnacional.
Entre los principales delitos identificados se encuentran las extorsiones a comerciantes y transportistas, el sicariato, el narcomenudeo, el tráfico de armas, la asociación ilícita y la obstrucción extorsiva del tránsito, además de otros delitos conexos. También se han identificado nuevos patrones relacionados con la exigencia, recolección y cobro de extorsiones, así como mecanismos vinculados al lavado de dinero.
Las investigaciones del MP también han establecido la incursión de estas estructuras en el narcomenudeo y actividades relacionadas con el narcotráfico, particularmente en la distribución local de drogas. "Esto se ha evidenciado en distintos allanamientos, en los que se han incautado armas de fuego, drogas y dinero en efectivo. En operativos recientes fueron decomisadas más de 20 armas de fuego.", indicó la Fiscalía.
Respecto de la fuga de 20 integrantes del Barrio 18 ocurrida en Fraijanes II, el Ministerio Público mantiene una investigación para establecer responsabilidades penales y determinar si existieron posibles vínculos internos que facilitaron el hecho. Asimismo, se desarrollan diligencias para establecer si hubo negligencia o complicidad de exautoridades.
De manera paralela, las fiscalías especializadas del Ministerio Público mantienen acciones para la recaptura de los prófugos, mediante operativos en distintos sectores del país y coordinación con el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y otras instituciones de seguridad.
El Ministerio Público indicó que continúa fortaleciendo las investigaciones y operativos dirigidos a la desarticulación de estructuras criminales vinculadas con las pandillas, mediante allanamientos y acciones coordinadas que han permitido realizar capturas e incautar armas, drogas y dinero en efectivo.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*