Congreso agenda juramentación de postuladora a Contralor

La Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República, agendó este lunes 10 de agosto la juramentación de la Comisión de Postulación que deberá presentar al Congreso de la República, una nómina de seis candidatos para ocupar el cargo de Jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la elección de dos magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y Otros Tribunales Colegiados de Igual Categoría, para completar el período constitucional 2024-2029, entre otros puntos.
Dicha instancia definió el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias de la presente semana, las cuales se llevarán a cabo el martes a las 14 horas y el jueves a las 10 horas.
El Presidente del Congreso, Luis Contreras Colíndres, destacó que la juramentación de dicha Comisión de Postulación fue agendada para ambas plenarias de la semana, con el propósito de cumplir con los procesos y tiempos constitucionales; sin embargo aún no ha sido solicitada la juramentación por la postuladora."No nos han notificado que estén listos, pero el Congreso debe cumplir con los plazos", expresó el presidente del Congreso.
Contreras también explicó que la iniciativa para el subsidio de los combustibles continúa en la Comisión de Economía. "Hay consensos, pero tiene que ser pedida en pleno" afirmó.
El diputado reiteró que la medida que se analiza es la del subsidio, pero agregando que es el Ejecutivo el que está buscando los consensos.
En tanto, para la trigésimo quinta (35ª) Sesión Ordinaria, se contempla la continuación de la interpelación a Abelardo Pinto, ministro de Desarrollo Social (Mides), proceso solicitado por la diputada Lourdes Teresita de León Torres y que actualmente se encuentra en la fase de preguntas básicas.
Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas. 89.7*