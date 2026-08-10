Nombramiento de Nuevas Autoridades en la Senabed

La Vicepresidencia de la República confirmó este lunes los nombramientos de las nuevas autoridades de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) que estarán en funciones durante el período legal que comprende del 7 de agosto de 2026 al 6 de agosto de 2029.
Por medio de un comunicado, la oficina detalló que se concluyó con el proceso de selección por oposición para ocupar los cargos al frente de la referida institución y se definió la designación de Gloria Verna Guillermo Lemus, como secretaria general; y de Martín Johnatan Sosa Recinos, como secretario general adjunto.
"La Vicepresidencia reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el mérito en los procesos de selección de funcionarios, así como con el fortalecimiento institucional", aseguró tras hacer el anuncio.
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Acerca del proceso
De acuerdo con la información compartida, el proceso para definir quiénes serían las nuevas autoridades de la Senabed se inició con la publicación de las bases del concurso el 30 de marzo de 2026. A lo cual siguió la fase de recepción de expedientes, entre el 20 de abril y el 8 de mayo, periodo durante el cual las personas aspirantes presentaron sus expedientes.
Una comisión revisora fue la encargada de hacer la evaluación de la papelería para definir el cumplimiento de requisitos, así como darle cumplimiento a otras etapas que incluía el cronograma. También se abrió el plazo de recepción y resolución de objeciones para después pasar a la elaboración de la nómina final.
"La designación se realizó luego de completar las etapas previstas en el proceso, conforme a los criterios y requisitos establecidos en las Bases del Concurso por Oposición, así como los principios de la ley de comisiones de postulación", aseguró la Vicepresidencia.
* Con información de la periodista Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7