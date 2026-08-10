 Ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en Guatemala
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¿Cómo ver el eclipse solar del 12 de agosto desde Guatemala?

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año.

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Eclipse / FOTO: Eclipse
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El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año.  Sin embargo, los guatemaltecos tendrán que recurrir a transmisiones en vivo para observar este espectáculo celeste.

El próximo 12 de agosto de 2026, el cielo será escenario de un impresionante eclipse solar total, un fenómeno astronómico que ocurrirá cuando la Luna se coloque entre la Tierra y el Sol y bloquee por completo la luz solar durante algunos minutos. Aunque el evento podrá observarse de forma total en regiones como España, Islandia, Groenlandia y algunas zonas de Rusia, Guatemala quedará fuera de la franja de visibilidad, por lo que el eclipse no podrá apreciarse directamente desde el territorio nacional.

La franja de totalidad recorrerá principalmente regiones del hemisferio norte. El eclipse podrá contemplarse de manera total en España, Portugal, Islandia, Groenlandia y una zona del Ártico ruso. Además, el fenómeno será visible parcialmente en distintas regiones de Europa, Canadá, el norte de Estados Unidos y algunos países de África.

Uno de los momentos más esperados será el paso del eclipse por España, donde será visible de manera total en una amplia zona del norte y centro del país.

¿Cómo ver el eclipse?

¿Cómo podrán seguirlo los guatemaltecos? Aunque el eclipse solar no podrá observarse desde Guatemala, los aficionados a la astronomía podrán seguir el acontecimiento mediante transmisiones en vivo por internet, incluida la cobertura preparada por la NASA.

El fenómeno también será una oportunidad para conocer más sobre los movimientos de la Luna, la Tierra y el Sol, así como sobre los efectos que un eclipse puede producir temporalmente en la luz y las condiciones de la atmósfera.

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Aunque existen numerosos mitos al respecto, la ciencia explica qué cambios físicos y emocionales pueden presentarse.

Por ello, aunque el cielo guatemalteco no será escenario del eclipse solar del 12 de agosto, el fenómeno podrá disfrutarse a distancia a través de las transmisiones que permitirán seguir en tiempo real uno de los eventos astronómicos más llamativos de 2026.

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