 Efectos en hombres sin relaciones íntimas por más de un mes
Tendencias

Esto es lo que les pasa a los hombres cuando no tienen relaciones íntimas en más de un mes

Aunque existen numerosos mitos al respecto, la ciencia explica qué cambios físicos y emocionales pueden presentarse.

Compartir:
Abstinencia en hombres, Abstinencia en hombres
Abstinencia en hombres / FOTO: Abstinencia en hombres
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Aunque muchas personas creen que dejar de tener relaciones íntimas durante varias semanas provoca graves consecuencias en la salud masculina, la realidad es que la evidencia científica muestra un panorama muy distinto.  Pasar más de un mes sin actividad sexual no representa un problema para la mayoría de los hombres sanos, aunque sí puede generar algunos cambios físicos y emocionales dependiendo de cada caso.

Especialistas en salud sexual coinciden en que no existe un período específico a partir del cual la abstinencia sexual se vuelva perjudicial.  De hecho, el cuerpo continúa funcionando con normalidad y la producción de espermatozoides no se detiene.

Cabe destacar que, uno de los efectos más comunes en los hombres es el aumento del deseo sexual.  Algunas personas experimentan más pensamientos relacionados con el sexo o un incremento en la tensión sexual, mientras que otras, con el paso del tiempo, pueden notar una disminución temporal de la libido.

Toma en cuenta que la respuesta varía según la edad, el estado emocional, las hormonas y el estilo de vida. Otro aspecto importante es el impacto emocional. Si la falta de relaciones íntimas es involuntaria, puede favorecer sentimientos de frustración, estrés o ansiedad, especialmente cuando afecta una relación de pareja.

¡Mitos en los hombres!

Sin embargo, estos efectos suelen estar más relacionados con la situación emocional que con la ausencia de actividad sexual en sí. Contrario a algunos mitos, dejar de eyacular durante varios días o semanas no mejora necesariamente la fertilidad.

Investigaciones recientes indican que una abstinencia prolongada puede aumentar el volumen y la concentración del semen, pero también podría asociarse con una menor movilidad de los espermatozoides.

¡Escalofriante! Captan a mujer actuando como poseída en su fiesta de cumpleaños

Usuarios debaten si se trató de un problema de salud, una reacción emocional o un hecho fuera de lo común.

Asimismo, la Mayo Clinic señala que, en hombres con parámetros normales de fertilidad, la eyaculación frecuente no reduce significativamente la capacidad reproductiva y puede mantener una buena calidad espermática. Durante años se ha difundido la idea de que la abstinencia sexual aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Sin embargo, la evidencia actual no es concluyente.

En Portada

Congreso envía al Ejecutivo el decreto que reforma el IUSIt
Nacionales

Congreso envía al Ejecutivo el decreto que reforma el IUSI

08:53 PM, Ago 06
Colegio de Contadores vota para elegir a sus representantes en la postuladora de Contralort
Nacionales

Colegio de Contadores vota para elegir a sus representantes en la postuladora de Contralor

04:14 PM, Ago 06
Fingía ser funcionario de la Superintendencia de Bancost
Nacionales

Fingía ser funcionario de la Superintendencia de Bancos

09:34 PM, Ago 06
Municipal logra ante Verdes su primer triunfo en Copa Centroamericana 2026t
Deportes

Municipal logra ante Verdes su primer triunfo en Copa Centroamericana 2026

08:57 PM, Ago 06
Carlos Ruiz muestra una de las caras de la corrupción y la debacle del futbol nacionalt
Deportes

Carlos Ruiz muestra una de las "caras de la corrupción y la debacle" del futbol nacional

05:55 PM, Ago 06

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosMessiEspañauniversofutbol
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar