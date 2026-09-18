Influencer revela actividad paranormal con disfraz de El Gato

Lo que comenzó como la compra de una pieza de colección de Hollywood se ha convertido en toda una historia de misterio en redes sociales. Natalie Reynolds continúa generando expectativa alrededor del disfraz original utilizado por Mike Myers en la película The Cat in the Hat, estrenada en 2003.
La influencer y streamer, quien adquirió la pieza en una subasta celebrada el pasado 26 de agosto, ha insistido durante las últimas semanas en que alrededor del traje ocurren supuestos fenómenos inexplicables. Ahora llevó su curiosidad un paso más allá al revelar que utilizó un equipo para intentar detectar actividad paranormal.
En una reciente historia de Instagram, Reynolds apareció frente a la vitrina de cristal donde mantiene el disfraz y mostró un dispositivo que, según ella, utilizó durante su experimento.
"Usé equipo para fantasmas y no van a creer lo que capté en video. Lo publicaré mañana", adelantó la creadora de contenido.
Por el momento, Reynolds no ha mostrado públicamente en esa publicación qué fue exactamente lo que asegura haber registrado ni existe evidencia independiente que compruebe actividad paranormal relacionada con el traje.
Promete mostrar lo que habría captado
La publicación ha generado expectativa entre quienes han seguido la peculiar historia desde que Reynolds anunció la adquisición del vestuario.
En la imagen compartida por la influencer se le observa agachada junto a la vitrina que protege la pieza mientras sostiene un dispositivo electrónico. Sin embargo, no explicó qué tipo de aparato utilizó, qué variables registra o cuáles fueron los resultados obtenidos.
Su mensaje fue suficiente para dejar abierta la historia: asegura tener un video y anticipó que revelaría posteriormente lo que habría captado.
No es la primera vez que Reynolds intenta comprobar sus afirmaciones. El 8 de septiembre publicó otro video en el que dijo haber instalado cámaras para determinar si el traje se movía. Ese mismo día compartió contenido con una persona presentada como psíquica para explorar la supuesta historia paranormal de la pieza.
Hasta ahora, ninguna de esas experiencias constituye evidencia verificable de un fenómeno sobrenatural.
También se transformó en su propia versión de "El Gato"
La influencer ha convertido el disfraz en uno de los protagonistas de sus publicaciones recientes.
En uno de sus contenidos más nuevos apareció caracterizada con una peculiar versión del personaje: maquillaje felino, pelaje blanco y negro, un llamativo atuendo dorado y un enorme tocado de frutas.
Mientras Reynolds posaba y bailaba frente a la cámara, detrás de ella podía observarse el auténtico traje cinematográfico dentro de la vitrina en la que permanece exhibido.
"Fun! Fun! Fun!", escribió junto a la publicación.
La transformación demuestra que la historia del supuesto traje "embrujado" continúa formando parte del contenido que Reynolds produce para sus seguidores, ahora mezclando caracterizaciones con una narrativa paranormal.
Pagó alrededor de US$25 mil por el disfraz
El traje no es una réplica cualquiera. Propstore confirma en su catálogo de la subasta Entertainment Memorabilia Live Auction: Los Angeles Summer 2026 que se trata de un disfraz de El Gato asociado a Mike Myers y a la película de 2003.
La pieza correspondió al lote 76 de la subasta realizada el 26 de agosto y tenía un precio estimado de entre US$12 mil y US$24 mil. El registro oficial confirma que fue vendida.
Reynolds aseguró inicialmente que su oferta ganadora fue de US$20 mil, aunque posteriormente explicó que el desembolso total, incluyendo cargos asociados a la compra, rondó los US$25 mil.
El conjunto incluye el característico traje de cuerpo completo utilizado para representar al personaje, además del enorme sombrero rojo y blanco y otros accesorios. Antes de la subasta, las fotografías de la pieza ya habían provocado numerosas reacciones debido al aspecto que presenta fuera de cámaras, muy diferente al resultado final visto en la película.
¿De dónde surgió la historia de que está "embrujado"?
La narrativa paranormal comenzó a tomar fuerza después de que Reynolds adquiriera la pieza.
Antes de recibirla, la influencer afirmó que un propietario anterior le habría advertido que no mirara fijamente los ojos del disfraz. Nunca identificó públicamente a esa persona ni presentó pruebas que permitieran comprobar la supuesta advertencia.
Después llegó una afirmación todavía más peculiar: Reynolds dijo que el "alma" de Mike Myers aparentemente estaría atrapada dentro del traje.
La declaración resulta imposible de presentar como un hecho, no solo porque no existe evidencia que la respalde, sino porque Mike Myers está vivo. La historia forma parte de las afirmaciones y contenidos difundidos por Reynolds en sus redes sociales.
Una vez que recibió el disfraz, decidió colocarlo dentro de una gran vitrina de cristal y lo describió como "uno de los props más embrujados de la historia del cine".
Otro de los videos que llamó la atención de sus seguidores fue grabado durante la noche.
Reynolds enfocó la máscara y aseguró distinguir lo que parecían ser unos ojos dentro de las cavidades del rostro. Algunos usuarios ofrecieron una explicación menos misteriosa y señalaron que probablemente se trataba de elementos pertenecientes a la estructura que mantiene la cabeza del traje en posición vertical.
La propia descripción de Propstore tampoco hace referencia a fantasmas, espíritus, maldiciones o antecedentes paranormales relacionados con la pieza.
Lo que sí muestran los registros de la casa de subastas es que se trata de un vestuario cinematográfico con más de dos décadas de antigüedad y evidentes señales de desgaste.