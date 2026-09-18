Amarini Villatoro habla de Selección Nacional de Guatemala

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro conversó con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala el jueves y se refirió a la histórica participación de su equipo, el Cartaginés, en la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf. Pero también, ligado a ese tema de la actividad internacional, el técnico chapín recordó su paso por la Selección Nacional de Guatemala.
Al referirse a la etapa con la "Bicolor", Amarini Villatoro expresó: "Me dejó muchas más cosas positivas que negativas. Yo estoy muy agradecido con la Selección de Guatemala, me hizo madurar internacionalmente. Era un entrenador que no tenía experiencia internacional, lo más que había tenido era una serie con Guastatoya y Houston Dynamo".
Posteriormente se refirió a los partidos amistosos que sostuvo con la "Azul y Blanco" de forma interina, y que más adelante tomaría como el entrenador titular: "Fueron más de 20 partidos".
Amarini Villatoro aprendió bastante en Selección Nacional
"Debo de estar agradecido porque aprendí muchas cosas. Aprendí de mis errores, creo que eso me ha llevado a madurar en muchas situaciones, por ejemplo, a plantear y a leer diferente los juegos. Yo estoy más que agradecido", reiteró el actual técnico del Cartaginés.
Amarini Villatoro habla de la actualidad de la Selección de Guatemala. "Yo siempre le voy a desear lo mejor a la Selección; hay cosas que últimamente no me están gustando, porque considero que se pueden hacer mejor, pero soy muy respetuoso y voy a apoyar a la persona que esté", sentenció el estratega Amarini Villatoro.
Amarini con Selección de Guatemala
Amarini Villatoro fue el entrenador de la Selección de Guatemala entre 2019 y 2021. Su etapa con la "Bicolor" comenzó el 9 de marzo de 2019 (confirmado oficialmente a inicios de junio de ese año) después de la sanción de la FIFA al futbol guatemalteco.
Villatoro dirigió 23 partidos, con un saldo de 14 victorias. Destacaron resultados como el 10-0 ante Anguila (máxima goleada histórica en ese momento) y el avance en la Liga de Naciones de Concacaf (de la Liga C a la Liga B).
*Entrevista desde el minuto 01:21:05 horas del Facebook Live.