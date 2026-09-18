 Amarini Villatoro habla de Selección Nacional de Guatemala
Deportes

Amarini Villatoro sobre Selección: “Hay cosas que últimamente no me están gustando”

El actual técnico del Cartaginés de Costa Rica reconoció que, su paso por la “Bicolor” le ayudó a crecer como estratega en el plano internacional.

Compartir:
Amarini Villatoro, técnico guatemalteco
Amarini Villatoro, técnico guatemalteco / FOTO: Club Sport Cartaginés
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro conversó con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala el jueves y se refirió a la histórica participación de su equipo, el Cartaginés, en la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf. Pero también, ligado a ese tema de la actividad internacional, el técnico chapín recordó su paso por la Selección Nacional de Guatemala.

Al referirse a la etapa con la "Bicolor", Amarini Villatoro expresó: "Me dejó muchas más cosas positivas que negativas. Yo estoy muy agradecido con la Selección de Guatemala, me hizo madurar internacionalmente. Era un entrenador que no tenía experiencia internacional, lo más que había tenido era una serie con Guastatoya y Houston Dynamo".

Posteriormente se refirió a los partidos amistosos que sostuvo con la "Azul y Blanco" de forma interina, y que más adelante tomaría como el entrenador titular: "Fueron más de 20 partidos".

Amarini Villatoro tras clasificación de Cartaginés: “No hemos ganado nada, pero al final es un pasito importante”

Asimismo, el técnico guatemalteco reconoció que le gustaría dirigir en un futuro en Sudamérica o Asia.

Amarini Villatoro aprendió bastante en Selección Nacional

"Debo de estar agradecido porque aprendí muchas cosas. Aprendí de mis errores, creo que eso me ha llevado a madurar en muchas situaciones, por ejemplo, a plantear y a leer diferente los juegos. Yo estoy más que agradecido", reiteró el actual técnico del Cartaginés.

Amarini Villatoro habla de la actualidad de la Selección de Guatemala. "Yo siempre le voy a desear lo mejor a la Selección; hay cosas que últimamente no me están gustando, porque considero que se pueden hacer mejor, pero soy muy respetuoso y voy a apoyar a la persona que esté", sentenció el estratega Amarini Villatoro.

Amarini con Selección de Guatemala      

Amarini Villatoro fue el entrenador de la Selección de Guatemala entre 2019 y 2021. Su etapa con la "Bicolor" comenzó el 9 de marzo de 2019 (confirmado oficialmente a inicios de junio de ese año) después de la sanción de la FIFA al futbol guatemalteco.

Villatoro dirigió 23 partidos, con un saldo de 14 victorias. Destacaron resultados como el 10-0 ante Anguila (máxima goleada histórica en ese momento) y el avance en la Liga de Naciones de Concacaf (de la Liga C a la Liga B).

*Entrevista desde el minuto 01:21:05 horas del Facebook Live.

En Portada

No es momento de banderas políticas: Gretexpa pide al Congreso actuar por alza de combustiblest
Nacionales

"No es momento de banderas políticas": Gretexpa pide al Congreso actuar por alza de combustibles

11:18 AM, Sep 18
Nuevo convenio permitirá agilizar impresión del DPI para guatemaltecos en EE. UU.t
Nacionales

Nuevo convenio permitirá agilizar impresión del DPI para guatemaltecos en EE. UU.

09:29 AM, Sep 18
Cuestionan fallo que revocó la prisión a implicado en secuestro de odontólogot
Nacionales

Cuestionan fallo que revocó la prisión a implicado en secuestro de odontólogo

10:33 AM, Sep 18
Nicholas Brandram muere a los 44 años y revive el misterio del Putney Pushert
Farándula

Nicholas Brandram muere a los 44 años y revive el misterio del Putney Pusher

11:23 AM, Sep 18
Omar Duarte habilitado para duelo ante Guastatoya t
Deportes

Omar Duarte habilitado para duelo ante Guastatoya

02:27 PM, Sep 18

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar