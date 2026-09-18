 Cazador ilegal aplastado por manada de elefantes en reserva
Viral

Fue a cazar animales de forma ilegal y terminó aplastado por una manada de elefantes

Cazaba animales de forma ilegal cuando fue sorprendido por una manada de elefantes.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos. , Pixabay
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un presunto cazador furtivo murió luego de encontrarse con una manada de elefantes mientras ingresaba ilegalmente al Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, junto con otro hombre. El incidente ocurrió el viernes 11 de septiembre en la zona de Pafuri.

De acuerdo con South African National Parks (SANParks), los dos hombres se encontraban dentro de la reserva cuando se toparon con una manada de elefantes. Ante la presencia de los animales, ambos huyeron en diferentes direcciones y terminaron perdiendo contacto.

El sobreviviente consiguió salir del parque y regresar a su vivienda. Posteriormente informó que había perdido de vista a su acompañante y que, mientras escapaba, escuchó sus gritos.

La información fue trasladada a la Policía de Sudáfrica (SAPS), que, con apoyo de integrantes de la comunidad local, logró localizar y detener al antes mencionado. Durante el interrogatorio, este admitió haber ingresado ilegalmente al área protegida y posteriormente acompañó a los guardabosques hasta el sitio donde había ocurrido el encuentro con los elefantes.

Localizan cuerpo de cazador furtivo

Los guardabosques siguieron las huellas desde el río Luvuvhu durante aproximadamente seis kilómetros hacia el interior del parque. Al final del recorrido encontraron el cuerpo del hombre desaparecido. SANParks confirmó posteriormente que había sido pisoteado por una manada de elefantes.

Durante la búsqueda también fueron localizados los restos de un búfalo que, según las autoridades, habría sido cazado ilegalmente. Este hallazgo reforzó las sospechas de que los dos hombres ingresaron al parque con fines de caza furtiva.

La Policía de Sudáfrica continúa con la investigación y los procedimientos forenses para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte. SANParks señaló que el caso evidencia los riesgos de ingresar ilegalmente a una reserva donde los animales salvajes circulan libremente.

En Portada

Elección de Contralor: Postuladora se encamina a entrevistas y votación final para elegir nóminat
Nacionales

Elección de Contralor: Postuladora se encamina a entrevistas y votación final para elegir nómina

08:15 AM, Sep 18
Agente de PNC herido al repeler ataque contra pilotot
Nacionales

Agente de PNC herido al repeler ataque contra piloto

07:43 AM, Sep 18
Localizan a hombre sin vida en zona 16t
Nacionales

Localizan a hombre sin vida en zona 16

07:03 AM, Sep 18
Capturan a señalado de agredir a menor en Quetzaltenangot
Nacionales

Capturan a señalado de agredir a menor en Quetzaltenango

06:33 AM, Sep 18
Lamine Yamal: Será difícil encontrar a alguien que esté a mi nivelt
Deportes

Lamine Yamal: "Será difícil encontrar a alguien que esté a mi nivel"

09:24 AM, Sep 18

Temas

GuatemalaFútbolPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar