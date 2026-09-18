Cazador ilegal aplastado por manada de elefantes en reserva

Un presunto cazador furtivo murió luego de encontrarse con una manada de elefantes mientras ingresaba ilegalmente al Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, junto con otro hombre. El incidente ocurrió el viernes 11 de septiembre en la zona de Pafuri.
De acuerdo con South African National Parks (SANParks), los dos hombres se encontraban dentro de la reserva cuando se toparon con una manada de elefantes. Ante la presencia de los animales, ambos huyeron en diferentes direcciones y terminaron perdiendo contacto.
El sobreviviente consiguió salir del parque y regresar a su vivienda. Posteriormente informó que había perdido de vista a su acompañante y que, mientras escapaba, escuchó sus gritos.
La información fue trasladada a la Policía de Sudáfrica (SAPS), que, con apoyo de integrantes de la comunidad local, logró localizar y detener al antes mencionado. Durante el interrogatorio, este admitió haber ingresado ilegalmente al área protegida y posteriormente acompañó a los guardabosques hasta el sitio donde había ocurrido el encuentro con los elefantes.
Localizan cuerpo de cazador furtivo
Los guardabosques siguieron las huellas desde el río Luvuvhu durante aproximadamente seis kilómetros hacia el interior del parque. Al final del recorrido encontraron el cuerpo del hombre desaparecido. SANParks confirmó posteriormente que había sido pisoteado por una manada de elefantes.
Durante la búsqueda también fueron localizados los restos de un búfalo que, según las autoridades, habría sido cazado ilegalmente. Este hallazgo reforzó las sospechas de que los dos hombres ingresaron al parque con fines de caza furtiva.
La Policía de Sudáfrica continúa con la investigación y los procedimientos forenses para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte. SANParks señaló que el caso evidencia los riesgos de ingresar ilegalmente a una reserva donde los animales salvajes circulan libremente.