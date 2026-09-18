El retorno del multiverso de Dark Matter: nuevas intrigas

La segunda temporada de Dark Matter, la serie de Apple TV+ creada por Blake Crouch a partir de su novela homónima, no necesita que entendamos la mecánica cuántica de su caja para aplastarnos contra el espejo. Todos lo hemos pensado, qué pasaría si tuviera otra vida. Y es que su verdadero triunfo radica en transformarse en un drama moral e íntimo sobre las elecciones no tomadas y el peso del arrepentimiento.
Pero hay algo un cacho complicado, la insistencia del guión por enredar innecesariamente el funcionamiento interdimensional y el cómo es que se puede viajar entre dimensiones. Como espectador, eso debería quedar en segundo plano cuando la historia decide mirar a los ojos de sus personajes.
Siempre he creído que la ciencia ficción funciona como un pretexto para abordar la experiencia humana, y en este contexto la pregunta es: ¿si descubriéramos que nuestro yo de otro universo nos roba la vida, qué haríamos?
En la primera temporada vimos a Jason "1", le llamaré, secuestrado en Chicago por una versión de sí mismo enmascarada que decidió cambiar de vida como quien roba un carro. Jason "2" destruye el destino de este primero, y de los que aparecen en los demás universos, en un peregrinaje destructivo mientras el protagonista intenta junto a su familia, escapar y lograr asentarse, en el universo que sea. Ahora, en la temporada 2 vemos las repercusiones de todos esos cambios.
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¿Y si tu peor versión te robara la vida? 🌌 Materia Oscura (Dark Matter) de Apple TV+ demuestra que el multiverso más aterrador no es la física cuántica, sino el arrepentimiento y la envidia. Drama humano sobre la ciencia: La serie creada por Blake Crouch usa la ciencia ficción como pretexto; su verdadero impacto radica en la culpa, las decisiones no tomadas y el deseo de recuperar el hogar. Actuaciones memorables: Joel Edgerton transmite la desesperación física y moral de Jason Dessen, mientras Jennifer Connelly brilla como el compás ético del matrimonio a través de distintas realidades y paletas de color. Profundidad filosófica: La interacción con personajes secundarios como Amanda (Alice Braga) y Ryan (Jimmi Simpson) demuestra que a veces los humanos huimos de la paz para buscar nuestro propio conflicto. Una lección incómoda: Si nos encontráramos cara a cara con la versión de nuestra vida que alcanzó el éxito a costa de todo, la certeza más dura no sería la tecnología, sino la envidia. 💬 ¿Te atreverías a entrar a la caja cuántica para ver tu otra vida o preferís quedarte con tus decisiones actuales? Dejá tu respuesta en los comentarios. 👇 #materiaoscura #DarkMatter #AppleTVPlus JoelEdgerton JenniferConnelly SeriesDeCienciaFiccion ReseñaDeSeries Multiverso SeriesRecomendadas CineYSeries BlakeCrouch SeriesEnStreaming gabrielarana #gabrielaranafuentes♬ sonido original - Gabriel Arana Fuentes - Gabriel Arana Fuentes
Drama y buenas actuaciones
Esa búsqueda desesperada descansa sobre un elenco que otorga credibilidad a cada salto dimensional. Joel Edgerton construye a Jason Dessen con una fragilidad física y emocional conmovedora. Sus distintas versiones navegan entre el desespero moral y la violencia instintiva, y a su vez, toma decisiones que rozan el límite de lo perdonable con tal de encontrar un rincón del cosmos donde vivir en paz. A su lado, Jennifer Connelly vuelve a demostrar su jerarquía como el compás ético de la trama. Ya sea encarnando a una artista consagrada, a una galerista o a un ama de casa en distintas realidades, Connelly ilumina la pantalla y sostiene la tensión dramática del matrimonio.
Una cosa más... el cuidado visual refuerza esta distancia: el uso de la paleta de color marca los contrastes cromáticos entre dimensiones, permitiendo respirar la atmósfera de cada universo antes de que los personajes pronuncien una palabra.
Es en los personajes secundarios donde la propuesta adquiere un espesor filosófico característico de la ciencia ficción.
El paso de Alice Braga como Amanda plantea un dilema perturbador al llegar a un mundo donde alcanza una tranquilidad absoluta sin pena ni gloria. Su reflexión de que en ese espacio ideal "todos hacen el amor y nadie busca el sexo ocasional" encierra un diagnóstico certero sobre la condición humana: a veces nosotros mismos buscamos el conflicto y huimos de la paz. Por su parte, Jimmi Simpson entrega una interpretación sobria y convincente como Ryan, reafirmando su estatus como un actor infravalorado. La serie elige sustituir la pirotecnia y los disparos por una indagación sobre la culpa y el conflicto moral.
A través de los primeros episodios de su segunda temporada, la producción demuestra que el conflicto dramático puede sobrevivir a las grietas de su propia lógica científica. Al final, no importa cuántos portales cuánticos abra el guión si la única certeza que nos queda al apagar la pantalla es la más incómoda de todas: si nos encontráramos cara a cara con la versión alternativa de nuestra propia vida, es muy probable que terminaríamos matándonos por la envidia, o por el contrario, huiríamos temerosos de que quizá no hicimos lo suficiente para perseguir nuestros sueños.... ¡Tenés que verla!
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