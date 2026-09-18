Capturan a señalado de agredir a menor en Quetzaltenango

Las fuerzas de seguridad capturaron este viernes, 18 de septiembre, a un hombre señalado de ser el presunto responsable de agredir sexualmente a una menor de edad. El operativo se llevó a cabo en el departamento de Quetzaltenango.
Los agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron las diligencias respectivas en seguimiento a la investigación por un caso ocurrido en marzo pasado en Zunil, en el que resultó afectada una menor de 13 años.
Según las averiguaciones preliminares, el individuo sería el responsable de abusar de la adolescente, por lo que fue detenido en las últimas horas en un operativo desarrollado en el kilómetro 195.5, en el sector Las Rosas, zona 5 de Quetzaltenango.
El sindicado, de 35 años, era requerido por un juzgado de la referida localidad desde el 27 de julio del presente año, sindicado de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.
El sospechoso fue trasladado ante los órganos de justicia correspondientes para dilucidar su situación legal.