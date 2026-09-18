Barbie presenta figura de Lenny Kravitz: ¡descúbrela aquí!

Lenny Kravitz se ha unido al exclusivo universo de Barbie Signature Kenbassadors, una colección de Mattel diseñada para honrar a hombres que han dejado una huella significativa en la cultura popular.
Con esta distinción, Lenny Kravitz se convierte en el segundo integrante de este selecto grupo, recibiendo una figura de colección inspirada en su inconfundible presencia escénica y su estética característica, tal como se le vio durante su aclamada gira Blue Electric Light Tour.
La esperada figura, que promete ser un objeto de deseo para coleccionistas y admiradores, está disponible para su adquisición a partir del 17 de septiembre.
Su venta se realizará de forma exclusiva a través de tiendas en línea seleccionadas y la plataforma Mattel Creations, con un precio establecido de 70 dólares.
Esta pieza no solo reproduce fielmente las prendas y accesorios del artista, sino que también incorpora sus tatuajes distintivos y su característico cabello, además de contar con múltiples puntos de articulación que permiten recrear algunas de sus poses más emblemáticas sobre el escenario.
La elección de Lenny Kravitz para representar esta nueva etapa de la colección no es casualidad. La compañía destacó su impresionante trayectoria, que abarca la música, la actuación, la producción y el diseño, así como el peso innegable que su imagen y su arte mantienen en diferentes generaciones.
Detalles de la Figura: Homenaje al Estilo
El diseño de la figura de Lenny Kravitz es un meticuloso tributo a uno de los estilos más memorables que el artista lució durante su Blue Electric Light Tour.
La pieza viste una camiseta sin mangas de malla en un llamativo color bronce brillante, caracterizada por un cuello drapeado y una espalda descubierta, que se complementa a la perfección con unos pantalones de mezclilla con corte boot-cut, tan distintivos de su guardarropa.
El conjunto se completa con un cinturón adornado con tachuelas, botas de color café y gafas de sol, elementos que capturan la esencia rockera y sofisticada de Kravitz.
Para acercarse aún más a la apariencia del músico, Mattel incorporó sus icónicas rastas y algunos de sus tatuajes más reconocibles, asegurando una representación auténtica y detallada que encantará a los fans.
Al hablar sobre este significativo reconocimiento, Lenny Kravitz expresó su asombro y gratitud.
"Barbie es una institución y, cuando era niño, jamás habría imaginado algo así", comentó el artista, calificando como "absolutamente surrealista" el hecho de convertirse en el segundo Kenbassador en la historia.
Su declaración subraya la magnitud de esta colaboración y el impacto cultural de la marca Barbie.
La carrera de Lenny Kravitz es un testimonio de su talento y versatilidad. Con más de 50 millones de discos vendidos a nivel mundial, su trayectoria se extiende más allá de la música, incluyendo destacados trabajos como actor, compositor, productor discográfico y diseñador.