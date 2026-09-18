 Impactante video del momento de la muerte de un influencer
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Difunden video del momento exacto en que influencer muere tras aparatoso accidente

El vehículo volcó tras el impacto, se partió en dos y quedó envuelto en llamas.

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El aparatoso accidente se produjo durante la madrugada del 13 de septiembre en Irvine, California, Estados Unidos., Captura de pantalla video de X.
El aparatoso accidente se produjo durante la madrugada del 13 de septiembre en Irvine, California, Estados Unidos. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un aparatoso accidente de tránsito terminó con la vida del influencer James Wehr, de 27 años, y Alexis "Lexi" Kramer, quienes viajaban en un automóvil que terminó partido en dos y envuelto en llamas en Irvine, California, Estados Unidos.

El percance ocurrió durante la madrugada del 13 de septiembre en la intersección de Culver Drive y Deerfield Avenue. Wehr, conocido por su contenido relacionado con automóviles, conducía el vehículo cuando perdió el control tras acelerar al cambiar el semáforo.

Las imágenes del accidente muestran el momento en que el automóvil avanza a gran velocidad, pierde estabilidad y vuelca sobre la carretera. Segundos después, el impacto provoca que el vehículo quede completamente destruido y se incendie.

Un testigo relató a ABC 7 que observó una fuerte explosión y un enorme incendio en el lugar del accidente. Cuando los equipos de emergencia llegaron, los dos ocupantes habían quedado dentro del vehículo y murieron como consecuencia del percance.

¿Qué vehículo conducía el influencer? 

El accidente ocurrió horas después de que un oficial ordenara detenerse a un vehículo que circulaba a alta velocidad, alrededor de las 7:21 de la noche del 12 de septiembre, según un testimonio citado por la revista PEOPLE. La Policía investiga las circunstancias que llevaron al fatal accidente.

Wehr conducía un McLaren 2019, un deportivo de altas prestaciones reconocido por su motor central, carrocería ligera y capacidad para alcanzar velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora, características que lo convirtieron en uno de los vehículos destacados dentro del contenido que el influencer compartía en redes sociales.

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