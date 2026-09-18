 Localizan a hombre sin vida en zona 16
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Localizan a hombre sin vida en zona 16

Se desconocen las causas del deceso. Según la información preliminar, no presenta señales de violencia.

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El hombre fue localizado sin signos vitales en la vía pública de la zona 16., Bomberos Municipales
El hombre fue localizado sin signos vitales en la vía pública de la zona 16. / FOTO: Bomberos Municipales
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Un hombre de aproximadamente 51 años fue localizado sin vida en la vía pública, en la 24 calle y 7a avenida "B", sector de San Gaspar, zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Municipales fueron alertados sobre la presencia de la persona en el lugar, por lo que el centro de coordinación de emergencias coordinó una unidad para atender la emergencia.

A su llegada, los paramédicos realizaron la evaluación correspondiente y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los socorristas, a simple vista no se observaron señales de violencia ni evidencias de trauma, por lo que se solicitó la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil para las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias del fallecimiento.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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