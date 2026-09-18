Agente de PNC herido al repeler ataque contra piloto

Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) resultó herido durante un incidente registrado este viernes, 18 de septiembre, en el camino que comunica la aldea El Porvenir, e Villa Canales, con El Carmen, Santa Catarina Pinula, en el departamento de Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia y brindaron atención prehospitalaria al uniformado, quien presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en un pie.
Posteriormente, el herido fue trasladado a un centro asistencial del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde quedó internado para recibir atención médica.
Según la información, el agente quedó herido al responder a un intento de asalto y ataque armado en contra de un piloto de autobús de transporte colectivo en la aldea El Carmen.
Las investigaciones del caso continúan en desarrollo. Hasta el momento, ninguna persona ha sido detenida por estar vinculada con los hechos.
PNC evita ataque y detiene a presuntos pandilleros en Villa Canales
El pasado 10 de septiembre, los agentes de la PNC evitaron un presunto ataque armado en la zona 2 de Villa Canales, Guatemala, donde capturaron a un hombre de 26 años y remitieron ante el juzgado correspondiente a un adolescente de 16 años.
Los sospechosos fueron interceptados cuando se movilizaban a bordo de una motocicleta, la cual cuenta con reporte de robo desde el pasado 27 de junio.
Durante la intervención policial, los agentes localizaron una pistola, por lo que la institución detalló que posiblemente se dirigían a cometer un ataque armado. Asimismo, destacó que la pronta acción de los uniformados permitió frustrar el hecho.
Según la información preliminar de la entidad de seguridad, los individuos son integrantes de la pandilla del Barrio 18.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7