 Agente de PNC herido al repeler ataque contra piloto
Nacionales

Agente de PNC herido al repeler ataque contra piloto

El incidente se registró el camino de aldea El Porvenir, Villa Canales, hacia El Carmen, Santa Catarina Pinula.

Compartir:
El agente de PNC herido tras el incidente en Santa Catarina Pinula fue ingresado a un hospital., Bomberos Voluntarios
El agente de PNC herido tras el incidente en Santa Catarina Pinula fue ingresado a un hospital. / FOTO: Bomberos Voluntarios
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) resultó herido durante un incidente registrado este viernes, 18 de septiembre, en el camino que comunica la aldea El Porvenir, e Villa Canales, con El Carmen, Santa Catarina Pinula, en el departamento de Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia y brindaron atención prehospitalaria al uniformado, quien presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en un pie.

Posteriormente, el herido fue trasladado a un centro asistencial del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde quedó internado para recibir atención médica.

Según la información, el agente quedó herido al responder a un intento de asalto y ataque armado en contra de un piloto de autobús de transporte colectivo en la aldea El Carmen.

Las investigaciones del caso continúan en desarrollo. Hasta el momento, ninguna persona ha sido detenida por estar vinculada con los hechos.

PNC evita ataque y detiene a presuntos pandilleros en Villa Canales

El pasado 10 de septiembre, los agentes de la PNC evitaron un presunto ataque armado en la zona 2 de Villa Canales, Guatemala, donde capturaron a un hombre de 26 años y remitieron ante el juzgado correspondiente a un adolescente de 16 años.

Los sospechosos fueron interceptados cuando se movilizaban a bordo de una motocicleta, la cual cuenta con reporte de robo desde el pasado 27 de junio.

Durante la intervención policial, los agentes localizaron una pistola, por lo que la institución detalló que posiblemente se dirigían a cometer un ataque armado. Asimismo, destacó que la pronta acción de los uniformados permitió frustrar el hecho.

Según la información preliminar de la entidad de seguridad, los individuos son integrantes de la pandilla del Barrio 18.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Elección de Contralor: Postuladora se encamina a entrevistas y votación final para elegir nóminat
Nacionales

Elección de Contralor: Postuladora se encamina a entrevistas y votación final para elegir nómina

08:15 AM, Sep 18
Agente de PNC herido al repeler ataque contra pilotot
Nacionales

Agente de PNC herido al repeler ataque contra piloto

07:43 AM, Sep 18
Localizan a hombre sin vida en zona 16t
Nacionales

Localizan a hombre sin vida en zona 16

07:03 AM, Sep 18
Capturan a señalado de agredir a menor en Quetzaltenangot
Nacionales

Capturan a señalado de agredir a menor en Quetzaltenango

06:33 AM, Sep 18
Lamine Yamal: Será difícil encontrar a alguien que esté a mi nivelt
Deportes

Lamine Yamal: "Será difícil encontrar a alguien que esté a mi nivel"

09:24 AM, Sep 18

Temas

GuatemalaFútbolPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar