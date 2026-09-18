Atropellan a ladrón de celular en pleno robo: momento impactante

Un hombre señalado de robar un celular terminó atropellado después de protagonizar una fuga en bicicleta que duró apenas 30 segundos.
El hecho ocurrió en Inglaterra y quedó registrado desde el interior de una patrulla policial. El hombre habría despojado del teléfono a una persona que caminaba por la vía pública, luego de intimidarla con un machete. Tras conseguir el celular, escapó en bicicleta.
Los agentes lograron ubicarlo poco después y comenzaron a seguirlo. En la grabación se observa cómo la patrulla avanza detrás del ciclista hasta reducir la distancia y alcanzarlo.
La persecución termina cuando el vehículo policial impacta la bicicleta y provoca que el hombre pierda el control y caiga al pavimento. Los agentes descienden de la unidad y proceden a detenerlo.
En los últimos segundos del video, uno de los policías se acerca al hombre y le pregunta si resultó lesionado tras la caída.
La identidad del señalado no ha sido establecida públicamente. Mientras tanto, la grabación del operativo comenzó a circular en redes sociales y ha sido compartida por distintos usuarios.
Este tipo de robos se ha convertido en un delito recurrente
El caso se suma a otras imágenes difundidas en redes sociales sobre robos de celulares en Londres. En una de ellas se observa el momento en que un ladrón le arrebata el teléfono móvil a una mujer mientras pasa a toda velocidad en bicicleta. Sectores de esa ciudad han denunciado que este tipo de robos se ha convertido en un delito recurrente y cuestionan la respuesta de las autoridades ante la problemática.