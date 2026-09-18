Disputa interna en Miss Universe: seis candidatas asiáticas afectadas

Miss Universe 2026 enfrenta una nueva controversia a poco más de dos meses de celebrar su edición número 75 en Puerto Rico. Una disputa por los derechos y el manejo de las franquicias ha puesto en duda la participación de las representantes de seis países del Sudeste Asiático.
Este viernes 18 de septiembre, un comunicado emitido en nombre de JKN Universe LLC declaró que las representantes de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Singapur y Laos no serían elegibles para participar en el próximo certamen debido a que sus acuerdos de franquicia serían inválidos.
Sin embargo, pocas horas después llegó una respuesta que cambió el panorama.
Miss Universe East (MU East) rechazó públicamente esa postura y sostuvo que las seis candidatas sí cuentan con el derecho contractual de participar. Además, aseguró que la declaración anterior no fue revisada ni aprobada por ambas partes propietarias de la organización.
La controversia deja, por el momento, a seis aspirantes en medio de una batalla empresarial y contractual que amenaza con trasladarse hasta los tribunales.
¿Por qué seis candidatas podrían quedar fuera de Miss Universe?
El conflicto involucra directamente al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, conocido internacionalmente por estar al frente de Miss Grand International y quien también está vinculado a Miss Universe Eastern.
De acuerdo con la declaración difundida por JKN Universe LLC, los acuerdos de franquicia relacionados con Nawat y Miss Universe Eastern Pte. Ltd. no contarían con un marco de licenciamiento válido.
La postura sostiene que esa compañía no tenía autoridad para otorgar, transferir o sublicenciar los derechos de la marca Miss Universe y, por ello, considera que los contratos correspondientes carecen de validez.
Los acuerdos cuestionados corresponden a Tailandia para el periodo 2025-2029 y a Indonesia, Vietnam, Laos, Malasia y Singapur para 2026.
Como consecuencia, la declaración estableció que las representantes seleccionadas mediante esas franquicias no serían elegibles para competir en la edición número 75.
Miss Universe East responde: las candidatas sí pueden competir
Pero la decisión está lejos de ser aceptada por todos los involucrados.
MU East publicó este mismo viernes un comunicado en el sitio de Miss Universe en el que asegura que JKN Universe LLC opera bajo una estructura de propiedad dividida en partes iguales entre MU East y MU West, a través de JKN Legacy Inc.
Según esta versión, MU East no revisó ni aprobó la declaración que dejó fuera a las seis franquicias y, por lo tanto, considera que no representa una posición acordada entre los dos propietarios.
MU East también argumentó que, conforme al denominado Hemisphere Agreement, tiene derechos exclusivos para operar, promocionar y desarrollar la marca en 95 territorios orientales, además de nombrar y administrar franquicias dentro de esas regiones.
Por esa razón, sostiene que las representantes de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Laos, Malasia y Singapur continúan teniendo derecho contractual a participar.
"La participación no debe ser bloqueada, retrasada o afectada por un desacuerdo entre MU East y MU West", manifestó esa parte de la organización en su comunicado.
Nawat asegura que las seis candidatas viajarán a Puerto Rico
Nawat Itsaragrisil también reaccionó y aseguró que las seis representantes viajarán a San Juan para participar en Miss Universe.
El empresario rechazó la validez de la exclusión y sostuvo que una decisión de esa magnitud no podría tomarse unilateralmente bajo la estructura corporativa existente. También señaló que él no asistirá al concurso, pero insistió en que las candidatas sí lo harán.
El caso afecta, entre otras, a Tharina Botes, coronada Miss Universe Thailand 2026 en agosto y designada para representar a ese país en Puerto Rico.
Así, más que una expulsión definitiva de las seis concursantes, actualmente existen dos posiciones enfrentadas: una parte las considera no elegibles y la otra sostiene que sus contratos continúan vigentes.
Una guerra por el control de Miss Universe
La polémica no surgió de manera aislada. Durante las últimas semanas se han hecho públicas varias diferencias entre los grupos vinculados a la propiedad y administración de la marca. En el propio sitio web de Miss Universe aparecen diversos comunicados de MU East durante septiembre relacionados con autoridad, transparencia, finanzas y tratamiento de las franquicias.
El conflicto también alcanzó la organización del certamen en Puerto Rico.
Nawat ha cuestionado públicamente asuntos relacionados con los fondos destinados al evento. El Senado de Puerto Rico informó el 15 de septiembre que autoridades legislativas y la Compañía de Turismo de Puerto Rico sostuvieron una reunión para discutir la organización del concurso después de cuestionamientos sobre el manejo de US$8.7 millones en fondos públicos destinados a asegurar la sede. La entidad turística se comprometió a entregar documentación relacionada con los gastos.
Por su parte, la declaración atribuida a JKN Universe rechazó informaciones financieras difundidas por Nawat y aseguró que eran falsas y no estaban respaldadas por evidencia auditada. También anunció acciones legales. Las acusaciones de ambas partes forman parte de una disputa en curso y no deben entenderse como hechos judicialmente establecidos.
El conflicto podría terminar en tribunales
Nawat afirmó este viernes que sus asesores legales revisaron la documentación relacionada con el conflicto y dio plazo hasta el 25 de septiembre para recibir aclaraciones y buscar una solución.
De no existir avances, señaló que el caso podría pasar a abogados internacionales y derivar en acciones legales en Estados Unidos.
MU East, por su parte, aseguró que protegerá por las vías legales los derechos de sus directores nacionales, candidatas y socios.
Esto significa que el futuro de las seis representantes todavía podría cambiar antes del concurso.